2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Беларуси с начала года построили 25 км лесохозяйственных дорог, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
"Лесохозяйственные учреждения продолжают инвестировать в расширение дорожной сети. Так, только с начала года построены и введены в эксплуатацию пять лесохозяйственных дорог общей протяженностью около 25 км. Планируется, что до конца года будет построено еще 14 объектов. Таким образом, к концу 2020 года в эксплуатацию будет введено не менее 100 км лесохозяйственных дорог", - сказали в пресс-службе.
Новые лесохозяйственные дороги в 2020 году уже появились в Полесском, Телеханском, Верхнедвинском, Ушачском и Чериковском лесхозах. К концу года наибольшее количество новых объектов появится в Витебской области.
Объемы строительства лесохозяйственных дорог регулируются действующей государственной программой "Белорусский лес". Увеличение протяженности транспортной сети в лесу обусловлено необходимостью освоения ежегодно увеличивающейся расчетной лесосеки, своевременного проведения лесовосстановительных работ и мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями леса, ликвидации лесных пожаров.
За последние 10 лет только силами лесхозов в стране проложено около 1 тыс. км лесохозяйственных дорог. По итогам 2016-2020 годов в эксплуатацию должно быть введено не менее 500 км.-0-