Лесхозы Беларуси в I полугодии увеличили переработку древесины на 12,7%

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Беларуси в первом полугодии увеличили переработку древесины на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Владимир Шут.

"По итогам 2018 года и первого полугодия 2019-го лесное хозяйство Беларуси обеспечило эффективную и устойчивую работу. За 2018 год в системе Минлесхоза заготовлено 19,5 млн куб.м ликвидной древесины при задании 15,9 млн куб.м - это 123% к доведенному заданию. В первом полугодии 2019-го заготовлено уже более 10 млн куб.м древесины - 118% к заданию. Лесхозы не только снабжают белорусские предприятия необходимым древесным сырьем, но и сами занимаются переработкой в основном низкосортной древесины, не востребованной у других потребителей", - сказал Владимир Шут. В 2018 году лесхозы переработали 4,87 млн куб.м древесины (145% к уровню 2017 года), за первое полугодие 2019-го - 2,59 млн куб.м (112,7% к аналогичному периоду 2018 года).

В системе Минлесхоза сегодня работает 86 деревообрабатывающих производств различной мощности: 79 цехов деревообработки и 7 мастерских участков.

В Беларуси развивается механизированная заготовка древесины. За 2018 год отрасль достигла уровня заготовки древесины механизированным способом в 47% от общего объема, этот уровень поддерживается и в текущем году. За первое полугодие 2019-го лесхозы приобрели 17 харвестеров и 11 форвардеров, около 60 погрузочно-транспортных машин, более 50 сортиментовозов-автопоездов и другую лесозаготовительную технику на Br40 млн. Всего по данным на 1 июля 2019 года в организациях Министерства лесного хозяйства имеется порядка 300 харвестеров, 330 форвардеров, 800 сортиментовозов-автопоездов, 1250 погрузочно-транспортных машин и другая техника.-0-