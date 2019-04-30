Лесхозы Беларуси заготовили свыше 17 тыс. т березового сока

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Беларуси завершили заготовку березового сока. В нынешнем сезоне удалось получить 17 213 т полезного напитка - это почти на 4 тыс. т больше, чем в 2018 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
Активнее всего заготовка березового сока велась в Брестской и Минской областях: здесь собрано 5960 и 4786 т соответственно. "Весь заготовленный сок реализован. Всего на продаже напитка лесхозы заработали около Br2,5 млн", - отметили в пресс-службе.
Реализация заготовленного сока осуществлялась как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Основными покупателями традиционно являлись перерабатывающие заводы. Вместе с тем свыше 3 тыс. т сока продано населению и почти 1 тыс. т поставлена на экспорт.
Лесхозы предоставляли белорусам возможность и самостоятельной заготовки березового сока. Для этого специалистами были отведены специальные участки.-0-
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