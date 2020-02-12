Лесхозы Беларуси законтрактовали почти весь разрешенный для экспорта объем низкокачественной древесины

12 февраля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Лесхозы Беларуси законтрактовали практически весь разрешенный для экспорта объем низкокачественной древесины. Об этом сообщил журналистам министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа перед началом коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Фактически весь объем мы законтрактовали, непроданными осталось около 30 тыс. куб.м. Но, если посмотреть на условия контрактов, в каждом вилка 10%. То есть мы можем перегрузить по действующим договорам этот объем. Выгрузка идет, она разрешена до конца марта, проблем нет", - пояснил глава министерства.

Основные объемы древесины были реализованы на торгах в конце 2019 года. На экспортный рынок белорусские лесхозы вышли в середине года, когда основные потенциальные партнеры уже закупились на год и добирали недостающее количество. Небольшими лотами интересовались и новые перерабатывающие предприятия, появившиеся за границей. Всего же на торгах белорусским техсырьем было 43 покупателя из 12 стран. Больше всего закупались поляки, словаки и литовцы, на их долю пришлось 47%, 21% и 17% соответственно от всего законтрактованного объема.

"Конец прошлого года и начало этого показало существенную активизацию внутреннего рынка, выросла цена, и объемы значительно пошли вверх. Отрадно, что практически в полную силу заработал Светлогорский ЦКК, так, в январе этого года он выгрузил практически 190 тыс. куб.м, задача на февраль - отработать с такими же показателями. Не думаю, что в этом году будут проблемы", - сообщил министр.

По его информации, 2020 год отрасль начала с ростом остатков в целом, при этом на 18% уменьшились остатки деловой древесины. "Видите, какая зима. Как правило, все лесорубы в ожидании морозов идут в труднодоступные места. Сейчас же осложнилась вывозка не в самом лесу, а на промежутке до дороги общего пользования. В ряде случаев, чтобы выполнить контактные обязательства, мы вынуждены напряженно работать, иногда даже в ущерб себе, но вывозить. Думаю, справимся и с этим", - пояснил Виталий Дрожжа.-0-