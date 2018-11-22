Лесхозы планируют реализовать более 4,2 млн куб.м древесины на годовых биржевых торгах

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые годовые биржевые торги древесиной в заготовленном виде ресурса 2019 года состоялись 21 ноября на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

На продажу были выставлены фанерное бревно, пиловочное бревно твердолиственных пород общим объемом 425 тыс. куб.м. На первых торгах было реализовано 100% лотов. Вместе с тем основная часть сделок состоялась по стартовой цене, активность покупателей наблюдалась лишь по отдельным лотам твердолиственных пород. Средняя цена 1 куб.м фанерного бревна сформировалась на уровне Br49-71 (в зависимости от породы), пиловочного бревна твердолиственных пород - Br647.

Годовые биржевые торги древесиной в заготовленном виде ресурса 2019 года будут продолжены 22 и 23 ноября. Так, сегодня пройдут торги по пиловочному бревну хвойных и мягколиственных пород, лесоматериалам для изготовления оцилиндрованных изделий различного назначения. Общий объем выставленных лотов составит около 1,5 млн куб.м. 23 ноября лесхозы и УП "Беллесэкспорт" выставят на продажу балансовую древесину (1,2 млн куб.м) и сырье древесное технологическое (1,2 млн куб.м).

Таким образом, всего на годовых биржевых торгах древесиной в заготовленном виде ресурса 2019 года организации Минлесхоза планируют реализовать более 4,2 млн куб.м древесины.-0-