Лесная отрасль в 2020 году работала бесперебойно, несмотря на COVID-19 - Дрожжа

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесная отрасль в 2020 году работала бесперебойно, несмотря на COVID-19. Об этом заявил сегодня журналистам министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа перед заседанием коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, как повлияла эпидемиологическая ситуация на работу в 2020 году, он отметил, что в лесной отрасли не было большого количества заразившихся COVID-19. "У нас не было остановок из-за эпидемии. Где-то уходили на дистанционку, но не активно. Эпидемиологическая ситуация не повлияла на наше сотрудничество с партнерами: у нас как покупали продукцию, так и покупают. Кроме того, когда был локдаун в Европе, люди стали активно заниматься благоустройством. Вырос спрос на оцилиндрованную и окоренную древесину", - рассказал Виталий Дрожжа.

"Так что, можно сказать, трудности из-за пандемии нас не коснулись - ни в части финансирования, ни в части кредитования, ни в части поставки оборудования", - резюмировал министр.-0-

Минлесхоз ожидает принятия указа об электронной системе учета древесины в ближайшее время