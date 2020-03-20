Лесное хозяйство в Беларуси ведется по международным стандартам

20 марта, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В Беларуси лесное хозяйство ведется в соответствии с требованиями международных стандартов. Об этом сообщил в пресс-центре БЕЛТА первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко.

"В целом ведение лесного хозяйства в Беларуси не отличается от зарубежных стран. Практически все наши леса сертифицированы по международной системе FSC и европейской системе PEFC. Беларусь имеет наибольшую долю сертифицированных лесов по отношению к их общей площади, такого на сегодняшний день нет ни у одной страны", - отметил первый замминистра.

Всего в Беларуси по FSC на 1 января 2020 года сертифицировано 87 лесхозов, или 7,5 млн га лесного фонда (88,5% всего лесного фонда Минлесхоза). По схеме PEFC сертифицированы системы лесоуправления и лесопользования 95 подведомственных лесхозов на площади 8,1 млн га лесного фонда (96% всего лесного фонда министерства). Эта сертификация добровольная и ведется по инициативе юридических лиц, пояснил Валентин Шатравко.

"Международная сертификация определяет критерии, которым лесхозы должны соответствовать. Среди них соблюдение экологических требований, сохранение биоразнообразия в лесах, учет мнения местного сообщества, охрана труда, влияние процесса заготовки древесины на окружающую среду. Сертификат выдается на пять лет, но ежегодно в лесхозах проводится аудит для проверки, насколько эти требования выполняются. Если по какому-то лесхозу они не соответствуют, то действие сертификата приостанавливается, а возобновляется только после устранения замечаний аудиторов", - рассказал первый замминистра.-0-

Фото Оксаны Манчук

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Леса занимают почти 40% территории Беларуси Общий запас древесины на корню за этот период вырос на 738,6 млн куб.м и составил более 1,8 млрд куб.м. Запас на 1 га покрытых лесом земель возрос на 73 куб.м до 221 куб.м, запас спелых и перестойных насаждений увеличился на 59 куб.м и достиг 272 куб.м на 1 га.

Вырубка леса в Беларуси не наносит ущерба природе - Минлесхоз "Сегодня законодательство об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов в полной мере сбалансировано с учетом экологических, экономических и социальных интересов государства", - подчеркнул первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко.