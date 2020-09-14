Лесопродукция в январе-августе обеспечила более 40% товарооборота БУТБ

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма сделок с лесопродукцией на Белорусской универсальной товарной бирже по итогам восьми месяцев 2020 года выросла на 4% до Br1,2 млрд, что составляет более 40% совокупного товарооборота биржевой площадки, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Основным драйвером роста стали продажи круглых лесоматериалов на внутреннем рынке. По сравнению с январем-августом 2019 года сумма сделок с этой группой товаров увеличилась на 20% до Br559 млн. Кроме того, на 6% (до Br109 млн) выросла реализация услуг по лесозаготовке, главным образом за счет активного участия в торгах предприятий малого и среднего бизнеса", - сказал Роман Янив.

Что касается внешнего рынка, то львиную долю экспортных поставок обеспечили пиломатериалы с суммой сделок Br404 млн. При этом биржевые котировки на пилопродукцию, сформировавшиеся на торгах БУТБ, оказались выше, чем на внебиржевом рынке, что позволило белорусским производителям дополнительно заработать порядка Br11 млн.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, главная функция которой - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и предоставление помощи иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

С начала года на БУТБ совершено около 270 тыс. сделок более чем на Br3 млрд, а количество аккредитованных участников торгов достигло 24 260.-0-