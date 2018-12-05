Льготами указа о развитии бизнеса на селе в январе-сентябре воспользовались 1056 юрлиц и ИП

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Льготами указа №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания" за девять месяцев 2018 года воспользовались 1056 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Такие данные озвучила сегодня журналистам начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Виолетта Брезовская, передает корреспондент БЕЛТА.

"По состоянию на октябрь, по данным Министерства по налогам и сборам, льготами указа воспользовалось 228 юридических лиц и 828 индивидуальных предпринимателей, из которых в розничной торговле - 152 юридических лица и 268 предпринимателей, в бытовых услугах - 66 юрлиц и 540 предпринимателей, в общественном питании 10 юрлиц и 20 предпринимателей", - констатировала начальник управления. На селе открылось 218 объектов торговли и 26 объектов общественного питания, в малых городах - 12 объектов общепита, на территориях вне населенных пунктов, которые подпадают под действие указа, открылось 2 объекта торговли и 5 объектов общественного питания. Также увеличивается количество автомагазинов, которые обслуживают сельскую местность, отметила Виолетта Брезовская. С начала года их стало на 74 больше, согласовано 1 866 маршрутов движения (или на 89 больше по сравнению с началом года).

Согласно указу №345, для юрлиц и ИП, осуществляющих в сельской местности розничную торговлю, общественное питание, бытовые услуги, а в малых городах - общественное питание и бытовые услуги, установлены пониженные ставки по налогу на прибыль (для юрлиц) и по подоходному налогу с физических лиц (для ИП) в размере 6%, для индивидуальных предпринимателей - плательщиков единого налога - ставка в размере 1 базовой величины в месяц (в настоящее время 1 БВ составляет Br24,5). Также предусмотрено освобождение оборотов от НДС, освобождение от налога на недвижимость и земельного налога (арендной платы) за участки, находящиеся в государственной собственности и используемые под размещение объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания в сельской местности. Субъекты хозяйствования, в том числе индивидуальные предприниматели, вправе приобретать объекты недвижимости без проведения аукциона по рыночной стоимости, продавать алкогольные напитки на селе в магазинах вне зависимости от величины торговой площади, а юрлица - и в автомагазинах при условии согласования маршрута и ассортимента.-0-