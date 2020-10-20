Льготы и преференции по аренде по указу "О поддержке экономики" составили Br30,8 млн

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Льготы и преференции по арендной плате с начала действия указа от 24 апреля 2020 года №143 "О поддержке экономики" составили более Br30,8 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

В соответствии с указом по состоянию на 1 октября оказана поддержка в виде льгот и преференций в отношении арендной платы, возмещения ссудодателям расходов, связанных с содержанием и эксплуатацией недвижимого имущества, и рассрочки по приобретенному имуществу на сумму чуть более Br30,8 млн.

Всего было подано 9647 обращений, из них поддержку получили 7976 субъектов хозяйствования.-0-