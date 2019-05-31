"Личный выбор" и "Наша поддержка": оцените все преимущества депозитов Белинвестбанка!

Белинвестбанк повышает процентный доход по вкладам "Личный выбор" и "Наша поддержка" в белорусских рублях. Оформить вклад с обновленными условиями можно уже сегодня.

"Личный выбор"

Процентные ставки по безотзывному вкладу "Личный выбор" варьируются в зависимости от срока размещения средств.

Например, при оформлении самого "короткого" депозита в линейке вкладов сроком на 35 дней ваша ставка – 9,3 % годовых. При размещении средств на 3 и 9 месяцев процентная ставка составит 9,5 % и 10,5 % соответственно. Максимально возможную ставку можно получить, разместив вклад сроком на 13 и 18 месяцев, а также 2 и 3 года. В этом случае она составит 12,7 % годовых.

Сумма первоначального взноса во вклад всего 50 белорусских рублей. Проценты по депозиту "Личный выбор" могут капитализироваться, то есть присоединяться к сумме вклада, что позволяет получить еще больший доход на размещенную сумму.

"Наша поддержка"

По безотзывному вкладу "Наша поддержка" ставки также увеличились. Теперь разместить свои средства в безотзывный депозит сроком на 2 года можно со ставкой 12,2 % годовых.

Внимание! Если вы держатель "Пенсионной карты" и активно ей рассчитываетесь, то ваши вложения будут расти еще быстрее! Ставка по вкладу составит 12,7 %!

Сумма первоначального взноса во вклад "Наша поддержка" – 10 белорусских рублей. Проценты по депозиту начисляются каждый месяц.

Приятный комплимент от Белинвестбанка: владельцы вклада "Наша поддержка" могут получать информацию о приходных и расходных операциях, начислении процентов, а также об иных операциях, связанных с использованием депозита в рамках услуги "SMS-оповещение по вкладам (депозитам)", со скидкой 50 % .

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Оформить депозиты "Личный выбор" и "Наша поддержка" вы можете в любом подразделении Белинвестбанка.

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по телефонам контакт-центра: 146 и +375 17 239-02-39.

Внимание! Размеры процентных ставок устанавливаются по вновь заключаемым с физическими лицами договорам.

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