"Личный выбор" и "Наша поддержка": оцените все преимущества депозитов Белинвестбанка!

Белинвестбанк повышает процентный доход по вкладам "Личный выбор" и "Наша поддержка" в белорусских рублях. Оформить вклад с обновленными условиями можно уже сегодня.
"Личный выбор"
Процентные ставки по безотзывному вкладу
Например, при оформлении самого "короткого" депозита в линейке вкладов сроком на 35 дней ваша ставка – 9,3 % годовых. При размещении средств на 3 и 9 месяцев процентная ставка составит 9,5 % и 10,5 % соответственно. Максимально возможную ставку можно получить, разместив вклад сроком на 13 и 18 месяцев, а также 2 и 3 года. В этом случае она составит 12,7 % годовых.
Сумма первоначального взноса во вклад всего 50 белорусских рублей. Проценты по депозиту "Личный выбор" могут капитализироваться, то есть присоединяться к сумме вклада, что позволяет получить еще больший доход на размещенную сумму.
"Наша поддержка"
По безотзывному вкладу
Внимание! Если вы держатель
Сумма первоначального взноса во вклад "Наша поддержка" – 10 белорусских рублей. Проценты по депозиту начисляются каждый месяц.
Приятный комплимент от Белинвестбанка: владельцы вклада "Наша поддержка" могут получать информацию о приходных и расходных операциях, начислении процентов, а также об иных операциях, связанных с использованием депозита в рамках услуги "SMS-оповещение по вкладам (депозитам)",
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Оформите один из вкладов "Личный выбор" или "Наша поддержка" до 31 августа 2019 года и получите промокод на скидку в сети магазинов "Буслик" и онлайн-гипермаркете "21 век". Подробности читайте
Оформить депозиты "Личный выбор" и "Наша поддержка" вы можете в любом
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с помощью сервиса "Онлайн-консультант" на сайте банка, а также в системе
по телефонам контакт-центра: 146 и +375 17 239-02-39.
Внимание! Размеры процентных ставок устанавливаются по вновь заключаемым с физическими лицами договорам.
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