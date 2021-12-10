Лидеры ЕАЭС подписали соглашение об осуществлении аудиторской деятельности

10 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Главы государств Евразийского экономического союза сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета подписали соглашение об осуществлении аудиторской деятельности в ЕАЭС. Об этом на брифинге по итогам онлайн-саммита сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Документ определяет единые требования к учреждению и деятельности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, а также закрепляет единый порядок возникновения и прекращения права на осуществление аудиторской деятельности, - пояснила Ия Малкина. - Это позволит аудиторским организациям осуществлять деятельность на территории всего союза.

После вступления соглашения в силу аудиторские заключения будут взаимно признаваться. "В соглашении также предусмотрены единые требования к профессиональной этике аудиторов и порядок организации и проведения внешнего контроля качества работы аудиторских организаций", - добавила официальный представитель ЕЭК.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в режиме видеоконференции. В нем принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко.-0-