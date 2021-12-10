Лидеры ЕАЭС утвердили соглашение о навигационных пломбах для отслеживания перевозок

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры стран Евразийского экономического союза утвердили соглашение о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам вице-премьера, этот документ готовился долго, его принятие позволит ускорить транзитные поставки на пространстве ЕАЭС извне. "И, соответственно, поставить барьер тем серым схемам, которые были. Я думаю, что прозрачность реализации и объемы торговли в этом плане тоже возрастут", - сказал Игорь Петришенко.
Поддержано также решение о необходимости разработки и принятия единых мер защиты информации в навигационных пломбах. Для этого в ЕАЭС будет создана специальная рабочая группа.
Кроме того, на заседании в узком составе главы государства обсудили реализацию стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.-0-