Лидеры стран ЕАЭС обсудят сегодня обеспечение экономической стабильности в условиях COVID-19

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры стран Евразийского экономического союза обсудят сегодня обеспечение экономической стабильности в государствах ЕАЭС в условиях пандемии COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"14 апреля по инициативе председателя Высшего Евразийского экономического совета, Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко состоится рабочая встреча членов Высшего Евразийского экономического совета по обсуждению вопросов предотвращения коронавирусной инфекции и обеспечения экономической стабильности в Евразийском экономическом союзе", - отметили в ЕЭК.

Встреча пройдет в режиме видеоконференции, добавили в пресс-службе.-0-