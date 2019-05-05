Лимит эмиссии облигаций Банка развития увеличен на четверть

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лимит эмиссии облигаций Банка развития Беларуси на 2019 год увеличен на 25,5% до Br1 млрд 676 млн. Соответствующее решение закреплено в совместном постановлении Совета Министров и Национального банка №281/8 от 4 мая 2019 года, опубликованном сегодня на
Постановление определяет лимит объема эмиссии облигаций ОАО "Банк развития Республики Беларусь" на 2019 год в сумме Br1 млрд 676 млн. Предыдущим совместным документом от 29 января показатель был зафиксирован на уровне Br1 млрд 335 млн.
ОАО "Банк развития Республики Беларусь" - специализированный финансовый институт, созданный в 2011 году. Его учредителями являются Совет Министров и Национальный банк. В числе основных задач банка - финансирование долгосрочных и капиталоемких инвестиционных проектов при реализации госпрограмм и мероприятий. Кроме того, банк оказывает кредитную поддержку отечественного экспорта, участвует в программе развития малого и среднего бизнеса.-0-
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