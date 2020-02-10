10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лимит объема эмиссии облигаций Банка развития в 2020 году составит Br385 млн. Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Национального банка от 5 февраля 2020 года №71/2, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Этот показатель определяется ежегодно. В 2019 году лимит объема эмиссии облигаций банка был определен сначала в размере Br1 млрд 335 млн, а затем увеличен до Br1 млрд 676 млн.

ОАО "Банк развития Республики Беларусь" - специализированный финансовый институт, созданный в 2011 году. Его учредителями являются Совет Министров и Национальный банк. В числе основных задач банка - финансирование долгосрочных и капиталоемких инвестиционных проектов при реализации госпрограмм и мероприятий. Кроме того, банк оказывает кредитную поддержку отечественного экспорта, участвует в программе развития малого и среднего бизнеса.-0-