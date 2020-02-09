Линкявичюс отметил активное развитие экономического сотрудничества Беларуси и Литвы

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отметил активное развитие экономического сотрудничества с Беларусью в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Отношения наших стран имеют широкий спектр. Много положительных моментов, которые объективно сложились на основе практического сотрудничества: экономика, экспорт, импорт", - сказал Линас Линкявичюс. Особое внимание он обратил на поставки грузов через Клайпедский порт.

26 января в Новополоцк для переработки в ОАО "Нафтан" поступила первая партия норвежской нефти. Она была доставлена в Беларусь из Клайпедского порта по железной дороге. "Мы говорили с премьер-министром Беларуси о том, что могли бы решить вопрос и о регулярных поставках нефти. Кроме того, решили, что наши эксперты посмотрят и технические возможности доставки газа", - отметил министр иностранных дел Литвы.

Развивается взаимодействие и в гуманитарной сфере. В агрогородке Рымдюны в Островецком районе работает Литовский центр культуры, образования и информации, а также литовские детский сад и школа. В Вильнюсе же действует гимназия имени Франциска Скорины с обучением на белорусском языке.-0-