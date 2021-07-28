Литейное производство МТЗ работает в штатном режиме - главный металлург

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литейное производство МТЗ работает в штатном режиме, заявил корреспонденту БЕЛТА главный металлург ОАО "МТЗ" Илья Фирсов.

"Литейное производство Минского тракторного завода (кстати, крупнейшее в Беларуси) как работало, так и работает в штатном режиме. Абсолютно всеми заготовительными материалами обеспечены в полном объеме. Более того, есть запасы. Информация, которая распространяется по этому поводу в интернете, - это абсолютный фейк. Люди, которые работают на заводе и в частности на литейном производстве, прекрасно знают, что это так", - подчеркнул Илья Фирсов.

Главный металлург отметил, что сейчас в литейном цехе №2 ведется модернизация. "Уже установлены и работают три небольшие индукционные печи, к ноябрю планируется запустить еще две большие печи. В результате Минский тракторный завод уйдет от использования кокса в литейном цехе №2 и перейдет к индукционной плавке. Это значительно улучшит экологическую обстановку в городе и повысит производительность этого цеха", - сказал он.-0-