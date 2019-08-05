Литовский брокер БУТБ готов нарастить закупки лесопродукции через биржу

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовский брокер Белорусской универсальной товарной биржи готов нарастить закупки лесопродукции через биржу. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"По итогам визита в центральный офис биржи делегации UAB Vigidas Pack (аккредитованного брокера БУТБ в Литве) достигнута договоренность об увеличении объемов закупок пиломатериалов на биржевых торгах, а также о проведении совместных мероприятий, направленных на популяризацию биржевого механизма среди иностранных покупателей", - рассказал Роман Янив.

По словам директора Vigidas Pack Паулюса Дамашаса, в ближайшей перспективе компания планирует расширить рынки сбыта белорусской пилопродукции путем активного вовлечения в биржевую торговлю покупателей из Северной Европы, Египта, Китая и США.

"В последнее время мы получаем много заявок на закупку белорусских пиломатериалов, причем не только из стран Евросоюза, но и более отдаленных регионов, таких как Северная Африка, Азия и Соединенные Штаты Америки. В связи с этим мы готовы приобретать через биржу более крупные партии пилопродукции, тем более что, по нашим прогнозам, спрос на эту товарную группу будет только расти", - считает литовский бизнесмен.

По данным биржевой статистики, в настоящее время Литва является лидером по закупке лесопродукции на торгах БУТБ. За первое полугодие литовские субъекты хозяйствования приобрели через биржу пиломатериалов, щепы, техсырья, а также топливных гранул и брикетов на общую сумму свыше $45 млн.-0-