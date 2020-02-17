Литовский холдинг "ВМГ Групп" увеличит объем инвестиций по проектам в СЭЗ "Витебск" до 200 млн евро

17 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Литовский холдинг "ВМГ Групп" принял решение расширить инвестиционный проект, реализуемый на территории СЭЗ "Витебск", с увеличением объема инвестиций до 200 млн евро, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

Проект предусматривает создание вертикально интегрированного деревообрабатывающего комплекса первоначальной стоимостью около 100 млн евро. Он рассчитан на период до 2024 года и включает производства технологической щепы, ДСП и мебели из нее. Для его реализации зарегистрировано ООО "ВМГ ВудАрт" в качестве резидента СЭЗ "Витебск". С учетом уровня инфраструктурной подготовки площадки, на которой планируется размещение заводских корпусов, инвестор готов дополнительно организовать выпуск мебели из массива дерева. В результате увеличится до 1 тысячи количество создаваемых рабочих мест по проектам холдинга "ВМГ Групп" в СЭЗ "Витебск". Сейчас инвестор готовит дополнения в действующий бизнес-план.

По словам заместителя директора ООО "ВМГ ВудАрт" Дмитрия Голубева, к выпуску продукции (столы и стулья) на новом мебельном производстве планируется приступить в 2021 году. Основным ее покупателем будет выступать концерн ИКЕА, который оказывает содействие в финансировании проекта. "В перспективе у нас достаточно большие планы на эту территорию, для их реализации можем вовлечь в оборот земельные участки общей площадью около 100 га, из которых около 58 га уже подготовлены для размещения производств или находится в стадии проектирования", - отметил Дмитрий Голубев.

Для обеспечения инфраструктурой производственных планов литовского холдинга, а также повышения инвестиционной привлекательности территории на окраине областного центра, где незанятыми остаются еще около 500 га, администрация СЭЗ "Витебск" планирует нарастить энергетическую мощность площадки и построить дополнительную железнодорожную ветку.

СЭЗ "Витебск" образована в 1999 году и состоит из 16 секторов общей площадью почти 2,8 тыс. га, из которых семь расположены в Витебске, пять - в Оршанском, а также по одному - в Витебском, Полоцком, Поставском районах и Новополоцке. Резидентами СЭЗ зарегистрированы 50 предприятий с участием инвесторов из 14 стран, в том числе Германии, Чехии, России, Польши, Великобритании, США, Израиля, Кипра, Эстонии. Среднесписочная численность работающих в организациях СЭЗ в 2019 году составила 16,7 тыс. человек.-0-