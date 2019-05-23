Литовский инвестор будет производить в СЭЗ "Витебск" технологическую щепу

23 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Производство технологической щепы планирует запустить в I квартале 2020 года резидент СЭЗ "Витебск" ООО "ВМГ ВудАрт", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Алексей Яковлев.

Организация такого производства - первый этап масштабного проекта по созданию вертикально интегрированного деревообрабатывающего комплекса, который реализует в СЭЗ "Витебск" международный холдинг "ВМГ" с центральным офисом в Клайпеде (Литва). Он объединяет несколько предприятий в Литве, Беларуси, Украине, является одним из крупнейших производителей и экспортеров мебели и ДСП в странах Балтии.

Основными потребителями витебской щепы будут предприятия холдинга в Могилеве и Клайпеде. Завершается предпроектная подготовка. Скоро инвестор рассчитывает начать подготовительный этап строительства в секторе N1 СЭЗ "Витебск".

На втором этапе планируется создание производств лесопильных материалов и мебели, к возведению которых приступят в начале 2020 года. Параллельно ведутся переговоры с группой компаний IKEA, выступающей партнером проекта, по объему выпуска продукции и ассортиментного портфеля будущего мебельного производства в Витебске.

Общий объем инвестиций по проекту - около 80 млн евро. На начальном этапе инвестор направил около 10 млн евро на развитие инженерной инфраструктуры и наращивание энергетической мощности площадки, выбранной для размещения производственных корпусов.

Кроме того, на витебской площадке прорабатываются возможности организации производства панелей CLT, используемых в монолитном деревянном домостроении, отметил Алексей Яковлев. Этот строительный материал позволяет возводить из дерева многоэтажные жилые дома и другие сложные объекты.-0-