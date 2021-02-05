Лицензии на онлайн-казино в Беларуси в 2020 году получили три юрлица

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лицензии на открытие онлайн-казино в Беларуси в 2020 году получили три юридических лица, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко на заседании коллегии МНС, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2020 году в Беларуси начали работу первые виртуальные игорные заведения. Право заниматься этой деятельностью получили три юридических лица, фактически осуществляют деятельность два из них", - сообщил Сергей Наливайко.

По итогам работы за 2020 год более 34% общего дохода, полученного всеми игорными заведениями республики, приходится на долю азартных игр, проводимых через интернет.

В прошлом году после проверок пресечена деятельность нелегальных покерных клубов в Гомельской и Витебской областях и Минске. Когда инспекция МНС по Жлобинскому району вместе с сотрудниками ДФР пресекли работу покерного клуба, к уплате в бюджет было предъявлено Br1,2 млн.

По словам министра, в 2021 году налоговые органы продолжат выявлять схемы минимизации налоговых платежей, а также пресекать незаконную деятельность в данной сфере.-0-