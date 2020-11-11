Лицензирование экспорта макулатуры позволяет обеспечить сырьем предприятия страны - "Беллесбумпром"

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лицензирование экспорта макулатуры позволяет обеспечить сырьем целлюлозно-бумажные предприятия страны, заявила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром" Ружена Новицкая.

"Концерн совместно с правительством постоянно проводит комплексную работу по увеличению объемов поставки отечественных отходов бумаги и картона на перерабатывающие предприятия, чтобы целлюлозно-бумажная отрасль могла эффективно функционировать. "Беллесбумпром" инициировал введение ограничительных мер по вывозу регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) за пределы единой таможенной территории ЕАЭС. В период их действия вывоз макулатуры носил равномерный характер, месячный объем экспорта не превышал 3 тыс. т, что оказывало положительное влияние на обеспеченность сырьем целлюлозно-бумажных предприятий страны", - сказала Ружена Новицкая. По ее словам, благодаря данным мерам загрузка их производственных мощностей выросла с 55% в 2015 году до 80% в первом квартале 2019 года. Как следствие, улучшались финансово-экономические показатели работы.

Лицензирование недавно было снова введено на шесть месяцев по причине бесконтрольного вывоза макулатуры из страны. "Объем экспорта макулатурного сырья за январь-сентябрь 2020 года - 51,3 тыс. т. В стоимостном выражении это $7,3 млн. При переработке этого объема макулатуры выпуск бумаги для гофрирования составил бы 43,5 тыс. т на сумму $12 млн", - отметила пресс-секретарь.

"Макроэкономический эффект для страны очевиден, ведь переработка макулатуры в отличие от экспорта сырьевого ресурса - это валовый региональный продукт для областей, занятость трудовых коллективов, стоимостной рост экспорта, сокращение импорта продуктов переработки (упаковочных и гигиенических бумаг, картонов и упаковки)", - подчеркнула Ружена Новицкая.

"Беллесбумпром" также инициировал принятие ежегодного государственного заказа на поставку отходов бумаги и картона. В 2015 году госзаказ был выполнен на 94,6% (поставлено 202,1 тыс. т макулатуры), в 2016-м - на 77,5% (200,9 тыс. т), в 2017-м - на 90,4% (235,1 тыс. т), в 2018-м - на 98,1% (274,6 тыс. т), в 2019-м - на 96,4% (269,8 тыс. т), за 9 месяцев 2020 года - на 95,2% (179,3 тыс. т).

Основные переработчики отходов бумаги и картона в Беларуси - предприятия концерна "Беллесбумпром". Кроме того, макулатурное сырье используется УП "Бумажная фабрика" Гознака и ООО "Тиллит-Бел". В 2015 году предприятия "Беллесбумпрома" переработали 197,9 тыс. т макулатуры, в 2016-м - 203,9 тыс. т, в 2017-м - 240,7 тыс. т, в 2018-м - 310,9 тыс. т, в 2019-м - 299,9 тыс. т, за 9 месяцев 2020-го - 190,2 тыс. т. Суммарная потребность в макулатурном сырье предприятий концерна на 2020 год составляет 282,5 тыс. т.

Как отметила Ружена Новицкая, несмотря на заметный рост объема заготовки бумажного сырья, некоторые белорусские предприятия вынуждены завозить отходы бумаги и картона из-за рубежа. Согласно статистическим данным, в Беларусь в 2015 году импортировали 13,9 тыс. т таких отходов, в 2016-м - 23,1 тыс. т, в 2017-м - 24,6 тыс. т, в 2018-м - 47,8 тыс. т, в 2019-м - 38,4 тыс. т, за 9 месяцев 2020 года - 20,2 тыс. т.-0-

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