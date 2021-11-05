Лицензирование экспорта макулатуры вынесено на общественное обсуждение

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект постановления Совета Министров "О лицензировании экспорта из Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов)" вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В частности, проектом документа предусматривается, что экспорт данной продукции будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном "Беллесбумпром".

"Проект постановления разработан для стабилизации деятельности отечественной целлюлозно-бумажной отрасли. Разработка документа обусловлена положительной динамикой обеспечения предприятий отрасли макулатурным сырьем для эффективной производственной деятельности", - говорится в обосновании проекта постановления.

Организатор общественного обсуждения - концерн "Беллесбумпром".

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 5 по 15 ноября.-0-