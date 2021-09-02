Лицензирование импорта портландцемента вводится в Беларуси на полгода

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лицензирование ввоза портландцемента из-за пределов таможенной территории Евразийского экономического союза вводится в Беларуси на полгода. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 августа 2021 года №499, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Документом установлено, что портландцемент будет ввозиться в Беларусь из-за пределов таможенной территории ЕАЭС при его помещении под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления (исключение - помещение под эту процедуру в целях завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны) и свободной таможенной зоны по разовым лицензиям.

Выдавать лицензии уполномочено Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством архитектуры и строительства.

Кроме того, постановлением предусмотрено внесение соответствующего дополнения в единый перечень административных процедур, выполняемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета Министров от 17 февраля 2012 года №156.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию и Исполнительный комитет СНГ о принятых мерах и внести на рассмотрение ЕЭК предложение о применении другими государствами - членами ЕАЭС аналогичных мер.

Основные пункты постановления вступают в силу через 10 дней после его официального опубликования и действуют в течение шести месяцев.-0-