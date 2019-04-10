10 апреля, Вильнюс /БЕЛТА - ЭЛЬТА/. Литва готова принимать больше грузов из Беларуси. Об этом заявил министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис, призвав логистические цепочки Клайпедский порт и Литовские железные дороги прилагать максимальные усилия в конкурентной борьбе за договоры с белорусской стороной.

В сети "Фейсбук" Рокас Масюлис написал, что в первые месяцы текущего года количество белорусских грузов, проходящих по литовской железной дороге, стабильно увеличивалось, что стало результатом последовательной работы с Беларусью. Он подчеркнул, что Литва готова принять больше грузов из Беларуси. "Часть этих грузов движется через Клайпедский порт. И Литовские железные дороги, и Клайпедский порт готовы принять больше белорусских грузов. Мы обязаны бороться за каждую тонну. Стабильные бизнес-отношения с соседями, которые ценят основанные на прозрачности принципы сотрудничества с Литвой, являются основополагающими", - написал министр.

Он призвал объединить Литовские железные дороги и Клайпедский порт в конкурентной борьбе с другими странами Балтии за договоры с Беларусью. "Вместе мы четко обязаны понимать - все порты побережья Восточной Балтики конкурируют за белорусские контракты. Беседы и переговоры ведутся постоянно. Поэтому все литовские логистические цепочки - порт, железные дороги - обязаны прилагать максимальные усилия в этой конкурентной борьбе. Такого единства и максимальных усилий я требовал и буду требовать", - написал Рокас Масюлис.-0-