Литва лидирует по закупкам рапсового масла через БУТБ

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва лидирует по закупкам рапсового масла через Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Сумма сделок по импорту рапсового масла, совершенных литовскими компаниями на БУТБ, выросла в 12 раз, до $15,2 млн. В результате Литва стала крупнейшим покупателем данной продукции на биржевых торгах. В тройку основных рынков сбыта белорусского рапсового масла также вошли Швейцария с суммой сделок $9,2 млн и Латвия ($2,2 млн). В первом случае темп роста к январю - апрелю прошлого года составил 746%, а во втором - 148%", - рассказал Роман Янив.

Всего по итогам четырех месяцев 2021 года на экспорт продано 24,7 тыс. т рапсового масла на общую сумму $28,6 млн. Это в четыре раза больше прошлогоднего показателя в натуральном выражении и в шесть раз - в стоимостном. По словам пресс-секретаря, рапсовое масло остается самой востребованной товарной позицией на экспортных биржевых торгах сельхозпродукцией. На него приходится 66% всего экспорта товаров сельскохозяйственной группы.

"География продаж охватывает семь стран, три из которых пришли на биржевую площадку в текущем году. Это Китай, Россия и Польша. Что касается перестановок в тройке крупнейших рынков сбыта, то выход Литвы на первое место объясняется расширением круга литовских покупателей. Так, из 18 иностранных компаний, покупавших рапсовое масло на биржевой площадке, шесть были резидентами Литвы. Еще один положительный момент - рост физических объемов сделок, что свидетельствует о повышении доверия зарубежного бизнеса к белорусской бирже", - отметил пресс-секретарь.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры. На БУТБ аккредитованы 5,1 тыс. иностранных компаний, в том числе 474 из Литвы, 166 из Эстонии и девять из Швейцарии.-0-