Литва в январе-мае стала лидером по закупкам товаров через БУТБ

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва по итогам января-мая 2020 года стала лидером по закупкам товаров на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"В денежном выражении экспорт белорусской продукции на литовский рынок составил $44 млн, или почти 30% от общей суммы экспортных сделок, совершенных на БУТБ в январе-мае. Львиную долю в структуре продаж занимает продукция деревообработки. В частности, пиломатериалов было реализовано на $37 млн, а древесной щепы - на $3 млн. Что касается других групп товаров, то повышенным спросом у литовских покупателей пользовалось рапсовое масло, а также лом и отходы черных и цветных металлов", - рассказал Роман Янив.

Помимо Литвы в тройку ключевых экспортных направлений вошли Латвия с объемом закупок $26 млн и Германия, закупившая через БУТБ товары на $24 млн. Как и в случае с Литвой, самой популярной категорией биржевых товаров, поставляемых на эти рынки, является пилопродукция, прежде всего доска и пиломатериалы для изготовления тары.

"Примечательно, что по результатам биржевых торгов в январе-мае Россия - главный торгово-экономический партнер Беларуси - в топ-5 крупнейших импортеров белорусской продукции не попала, уступив по этому показателю Эстонии. И это притом, что по количеству аккредитованных на БУТБ компаний у России очевидный перевес: 2383 против 154. Такая диспропорция объясняется структурой биржевого экспорта, в которой традиционно доминирует лесопродукция, не востребованная у российских участников торгов ввиду избытка собственного ресурса", - обратил внимание пресс-секретарь.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, главная функция которой - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и предоставление помощи иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

По состоянию на 1 июня 2020 года, на БУТБ аккредитованы 4,7 тыс. компаний - нерезидентов Беларуси, в том числе 2383 из России, 442 из Литвы, 369 из Латвии, 331 из Польши, 154 из Эстонии и 94 из Германии.-0-