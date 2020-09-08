Ливия заинтересована в поставках тракторов МТЗ

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ливия заинтересована в поставках тракторов BELARUS, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского тракторного завода по итогам визита ливийской делегации.

На переговорах было отмечено, что политическая ситуация в Ливии в целом восстанавливается, и сейчас наиболее остро стоит вопрос обеспечения продовольственной безопасности. В связи с этим правительство планирует закупку техники для сельского хозяйства и сейчас прорабатывает различные варианты.

Ливийская сторона попросила МТЗ подготовить коммерческие предложения с характеристиками техники для возможности сформировать заявку и заключить контракты в ближайшей перспективе.

Заместитель генерального директора ОАО "МТЗ" по маркетингу - маркетинг-директор Михаил Кадников заверил, что предприятие подготовило и в ближайшее время направит предложения по технике, соответствующие запросам потенциального заказчика. Также в последующем готово взять на себя обязательства по продажному и постпродажному обслуживанию техники МТЗ и обучению ливийских аграриев.

В ходе визита гости из Ливии посетили музей МТЗ, где познакомились с историей завода, корпус сборки тракторов и выставку техники.

Сотрудничество Минского тракторного завода с Ливией впервые было налажено в 1965 году. За период до 2012 года поставлено 125 тракторов.-0-