Ляшенко: Беларусь рассчитывает на снижение цены российского газа в 2020 году

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на снижение цены российского газа в 2020 году, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Здесь многоуровневые переговоры, главами государств было обозначено, какая должна быть стратегия - равные цены в течение двух лет. На предстоящий год мы рассчитываем на подвижку в сторону снижения цены, о чем и ведем переговоры. Мы свои предложения внесли", - сказал Игорь Ляшенко. По его словам, пока подтверждения о снижении цены в 2020 году нет.

Говоря о шансах урегулирования спорных вопросов во время предстоящего заседания Совета Министров Союзного государства, Игорь Ляшенко отметил, что многие вопросы обсуждены. "Реперные точки, в чем были споры, - будут отбалансированы на уровне премьер-министров. Это нормальный процесс", - добавил он.

Что касается подготовки дорожных карт по нефти и газу, то, по словам Игоря Ляшенко, эту работу в большей степени сейчас консолидирует Владимир Семашко (посол Беларуси в России. - Прим. БЕЛТА), также работают Министерство энергетики и концерн "Белнефтехим". "Я вижу по материалам, что российская сторона старается не все наши предложения и договоренности прямо признать и создает некие окольные условия. Мы хотим, чтобы было, как сказали президенты - принимаем дорожные карты и будут определенные условия. Поэтому идет отработка вопросов", - резюмировал он.

В 2019 году цена на газ для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. куб.м.-0-