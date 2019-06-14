Ляшенко и Козак проведут сегодня встречу в Москве

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко встретится сегодня с российским коллегой Дмитрием Козаком для обсуждения нефтяной тематики, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
"Вице-премьер Игорь Ляшенко направился в Москву, сегодня там пройдут переговоры с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком", - сказали в пресс-службе.
Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки. В соответствии с договоренностями вице-премьеров Беларуси и России ведется совместная комиссионная работа по подготовке предложений компенсации убытков.-0-
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