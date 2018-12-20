Ляшенко назвал условия для снижения цен на бензин

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко сегодня в беседе с журналистами назвал условия для снижения цен на бензин, передает корреспондент БЕЛТА.
"Если отметка стоимости барреля в $55 сохранится в течение месяца и влияние российского налогового маневра условно не компенсируется, а мы станем лучше зарабатывать, то мы справедливо цену на эту величину снизим. Понятно также влияние курсовых разниц", - сказал Игорь Ляшенко.
Вице-премьер во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики проинформировал, что российский налоговый маневр может привести к повышению розничных цен на нефтепродукты. "Если не удастся получить компенсации и баррель останется на отметке $60, то технически будет необходимо поднимать цену на 5-7%", - пояснил он.
Как ранее сообщала заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина, отсутствие компенсаций из-за налогового маневра в России повлияет на цены на автомобильное топливо в Беларуси. По ее словам, увеличение цены на одну копейку еженедельно - это возможность менее болезненно для потребителя приблизить розничную цену топлива к экономически необходимому уровню в условиях очередного этапа налогового маневра.-0-
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