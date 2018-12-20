Ляшенко: потери Беларуси от налогового маневра в РФ в 2019 году составят $383 млн

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потери Беларуси от налогового маневра в РФ в 2019 году составят $383 млн, сообщил вице-премьер Игорь Ляшенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

В России в течение шести лет, начиная с 2019 года, будут поэтапно снижаться ставки вывозной таможенной пошлины на нефть и соразмерно повышаться ставки налога на добычу. Вице-премьер рассказал, как это отразится на Беларуси. Для страны это выльется в ежегодное удорожание цены нефти примерно на $21,3 за тонну и выход на мировую цену нефти с 2024 года (при барреле $70).

Экономика нефтеперерабатывающих заводов ухудшится. "Ухудшение экономики нефтеперерабатывающих заводов от реализации налогового маневра в 2019 году расчетно составит $240 млн, снижение поступлений налогов в бюджет соразмерно $143 млн", - проинформировал вице-премьер

В России для компенсации потерь для переработчиков вводится поддержка в виде "отрицательного акциза" и дополнительно из бюджета предусматривается поддержка в виде коэффициента, компенсирующего производителю половину разницы между ценами экспортного и внутреннего рынков. В Беларуси таких источников компенсации нет.

"Даже при условии отмены акцизов на нефтепродукты для компенсации потерь нефтеперерабатывающих заводов потребуется повышение цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Вызывает опасения то, что это ведет к диспаритету розничных, оптовых цен между рынками России и Беларуси", - отметил Игорь Ляшенко. Предстоящий налоговый маневр ведет к удорожанию розничных цен на нефтепродукты на 5,7%.

"Этот вопрос является для правительства и профильных ведомств основным. Переговоры с РФ продолжаются", - сказал вице-премьер.-0-