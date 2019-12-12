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Экономика
12 декабря 2019, 11:25

Ляшенко рассказал, что мешает Беларуси и Вьетнаму достигнуть товарооборота в $500 млн

Фото из архива
Фото из архива

12 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Таможенные пошлины в АСЕАН ограничивают развитие торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Вьетнамом. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пока существенным ограничением являются таможенные пошлины в АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. - Прим. БЕЛТА). По легкой промышленности и электротехнике они доходят до 50%, - рассказал Игорь Ляшенко. - Без решения этих вопросов гарантированно заявить о взятии этой планки будет сложно. А это достаточно длительный процесс, над этим мы сейчас и работаем".

По его словам, в этом году темп роста товарооборота Беларуси и Вьетнама может составить 170%. В январе-сентябре он составил $153,4 млн, а за весь 2018-й - около $115 млн. Большие надежды Беларусь возлагает на недавно открывшееся во Вьетнаме сборочное производство грузовиков МАЗ. Кроме того, на вьетнамских карьерах завершаются испытания самосвалов БелАЗ. Возможно, по их результатам будут заключены контракты на покупку белорусской карьерной техники.

Вице-премьер также рассказал, что во Вьетнаме практически построено совместное молочное производство. Планируется, что Беларусь будет поставлять в эту страну сухое молоко, из которого в дальнейшем станут производить молочные продукты. Запуск производства намечен на 2020 год.

"Наблюдается устойчивая активизация поставок", - в целом описал торгово-экономические отношения между странами Игорь Ляшенко.

Задача выйти на товарооборот в $500 млн была поставлена в середине 2017 года во время визита бывшего Президента Вьетнама Чан Дай Куанга в Минск. "Нашей целью в ближайшие год-два станет товарооборот в полмиллиарда долларов", - заявил тогда по итогам переговоров Президент Беларуси Александр Лукашенко.-0-

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Теги
Беларусь Вьетнам товарооборот торгово-экономическое сотрудничество
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