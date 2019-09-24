Ляшенко во Вьетнаме проведет встречи с руководством правительства и ведущих компаний

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с заместителем премьер-министра Игорем Ляшенко совершает рабочий визит во Вьетнам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Сегодня состоялись переговоры с руководством Народного комитета Ханоя. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, достигнута договоренность о развитии взаимодействия между МАЗ и Транспортной корпорацией Ханоя.

Кроме того, программой визита предусмотрены встречи Игоря Ляшенко с премьер-министром Вьетнам Нгуен Суан Фуком, заместителем премьер-министра Выонг Динь Хюэ, руководством Коммунистической партии Вьетнама.

Запланированы также переговоры с руководителями ведущих промышленных компаний страны.-0-