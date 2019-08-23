Ляшенко: вопрос повышения зарплат на предприятиях "Беллегпрома" находится на особом контроле

В швейном цеху. Фото из архива

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы повышения зарплат на предприятиях концерна "Беллегпром" и выхода убыточных организаций на стабильную положительную работу находятся на особом контроле, заявил на заседании совета концерна заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Ляшенко ориентировал руководителей на достижение установленных прогнозных показателей социально-экономического развития и диверсификацию экспортных поставок, снижение издержек и дебиторской задолженности. При этом государство готово подставить плечо в трудной ситуации. "Завершается формирование местных бюджетов. Какие нужны меры поддержки?" - поинтересовался вице-премьер.

Отдельно он остановился на необходимости усилить коммерческие службы, чтобы те работали на высоком профессиональном уровне, показывали хорошие результаты.

Председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина проинформировала, что до 1 сентября организации отрасли должны предоставить программы развития на 2020 год, до 1 октября - основные принципы политики продаж. По каждому проблемному предприятию будут приниматься меры для выхода на безубыточную работу.-0-