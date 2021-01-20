Льняной холдинг и роботизированные комплексы - как планируют развивать легпром в Беларуси

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20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется создать льняной холдинг и внедрять роботизированные комплексы в легкой промышленности. Это предусмотрено основными положениями проекта программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллегпром".
"В этой пятилетке ставка будет сделана на увеличение глубины переработки льна и кожи - так обозначен резерв роста отрасли легкой промышленности. Также документом предусмотрено, что в легкой промышленности предстоит завершить строительство и ввести новые производственные мощности, внедрить роботизированные программно-аппаратные комплексы, создать в перспективе вертикально-интегрированный льняной холдинг", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, планируется нарастить объемы производства полиэфирных тканей, усовершенствовать производственную кооперацию и специализацию процессов: от низкономерного льноволокна до пряж и котонина, композиционных теплоизоляционных материалов, нетканых текстильных материалов; от отходов кожевенного производства до белковой оболочки, коллагена, кормовых добавок.-0-