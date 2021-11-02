Льняные коллекции "Центра моды" украсят выставочный павильон Беларуси на ЭКСПО в Дубае

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Льняные коллекции "Центра моды" украсят выставочный павильон Беларуси на ЭКСПО-2020 в Дубае (ОАЭ), сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Беллегпром" Марина Васькевич.

"Национальный день Беларуси 22 ноября обещает стать ярким событием в работе павильона. Изюминкой культурной программы будет показ коллекции женской льняной одежды, который подготовили "Центр моды" и заслуженный коллектив государственный академический ансамбль танца Беларуси", - рассказала Марина Васькевич.

Одежда для сотрудников офиса комиссара секции Беларуси на ЭКСПО изготовлена дизайн-центром "Камволь". В сувенирном магазине национального павильона представлена продукция брендов "Купалинка" и "Брестские", в том числе легендарные "консервированные носки".

Всемирная выставка ЭКСПО проходит раз в пять лет. Белорусы привезли в Эмираты то, что хорошо зарекомендовало себя на экспорт, - продукты, сувениры и одежду. На выставке павильоны представили 192 страны. Она будет работать до 31 марта 2022 года.-0-

Фото "Беллегпром"