Льнотреста в Беларуси поднята почти с половины площадей

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Льнотреста в Беларуси поднята с 19,1 тыс. га, что составляет 46,2% уборочной площади, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 3 сентября, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) убраны с 2,06 млн га (около 97% запланированной площади). Намолочено 6,329 млн т зерна. По намолоту лидирует Минская область - более 1,6 млн т зерна, далее следуют Брестская - около 1,2 млн т, Гродненская - более 1,1 млн т, в Могилевской намолочено 853,7 тыс. т, Гомельской - 783,7 тыс. т, Витебской - 776,5 тыс. т.

Госзаказ по зерну выполнен на 94,1%, поставлено 781,8 тыс. т.-0-