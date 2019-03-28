Логистическая система будет развиваться в направлении цифровизации - Авраменко

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Логистическая система будет развиваться в направлении цифровизации и совершенствования первичного учетного документооборота, сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в пресс-центре БЕЛТА.

В Министерстве транспорта и коммуникаций недавно прошел круглый стол, где обсуждались проблемные вопросы развития логистической системы Беларуси. В нем приняли участие представители бизнес-сообщества - руководители ведущих логистических операторов, а также научных кругов.

"Мы определили базовые вещи, которые необходимо сделать в первую очередь. Крупнейшие компании единогласно заявили: это цифровизация логистической деятельности. Сегодня надо активно заниматься этим вопросом. Второй момент, на котором необходимо сосредоточиться, - совершенствование первичного учетного документооборота и перевод его также в "цифру", - отметил Алексей Авраменко. Он добавил, что в достижении этих целей важно взаимодействие всех заинтересованных.

Исходя из этого будет предложено решение, позволяющее существенно увеличить занятость в этом секторе, увеличить динамику в плане наращивания объема и качества услуг.

Вместе с тем, как отметил Алексей Авраменко, все целевые показатели, предусмотренные республиканской программой развития логистической системы, выполняются. Объем логистических услуг в 2018 году составил более Br300 млн при задании Br216,4 млн, общая складская площадь (складов общего пользования) - 849,0 тыс. кв.м при задании 569,5 тыс. кв.м.-0-

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