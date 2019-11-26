Логистика и транспорт являются приоритетными направлениями в сотрудничестве с Беларусью - посол Латвии

26 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Логистика и транспорт являются приоритетными направлениями в сотрудничестве Латвии и Беларуси. Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвии в Беларуси Эйнарс Семанис на мероприятии по случаю 101-й годовщины независимости Латвии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Глава дипломатической миссии подчеркнул важность того, что Латвия и Беларусь поддерживают тесные добрососедские отношения. По его словам, наблюдается позитивная динамика двустороннего взаимодействия, в том числе обмена визитами. Посол обратил внимание на проводимые странами регулярные консультации по политическим и консульским вопросам. "Латвия поддерживает развитие диалога между Беларусью и ЕС", - сказал он.

Касаясь развития экономических отношений, дипломат также охарактеризовал их как динамичные. "Беларусь - важный для нас экономический партнер", - заметил он, обратив внимание и на развитие договорно-правовой базы сотрудничества.

Эйнарс Семанис назвал важным механизмом взаимодействия работу белорусско-латвийской межправкомиссии, на заседаниях которой рассматриваются вопросы укрепления экономического сотрудничества. Логистическая и транспортная сферы - в числе приоритетных направлений, подчеркнул посол.

По его мнению, также имеется богатый опыт сотрудничества в областях культуры, образования, спорта. Эйнарс Семанис отметил серьезную подготовку Беларуси и Латвии к предстоящему в 2021 году чемпионату мира по хоккею.

"Взаимное доверие и понимание - один из важных фундаментов двустороннего сотрудничества", - резюмировал глава дипломатической миссии.

Заместитель министра иностранных дел Беларусь Олег Кравченко в свою очередь подчеркнул, что всесторонне развивающееся сотрудничество Беларуси и Латвии базируется на крепком историческом фундаменте. Он обратил внимание на конструктивную роль Латвии в развитии диалога между Беларусью и Европейским союзом.-0-