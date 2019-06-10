Лондон готов быть площадкой для привлечения капитала в Беларусь - Дункан

10 июня, Лондон /Корр. БЕЛТА/. Лондон готов быть площадкой для привлечения капитала в Беларусь. Об этом заявил государственный министр по делам Европы и Америки МИД Великобритании Алан Дункан сегодня на Дне рынков капитала Беларуси, который проходит на Лондонской фондовой бирже, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы имеем большие возможности на рынках капитала. Лондон - это как раз то место, где можно привлечь капитал, который нужен Беларуси для развития экономики. Наши правительства готовы и далее сотрудничать, наши предприятия также будут взаимодействовать, и мы думаем, что Лондонская биржа поддержит ваши экономические стремления", - отметил Алан Дункан.

По его словам, Великобритания и Беларусь могут сделать гораздо больше в развитии двухстороннего сотрудничества. Поэтому государственный министр по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании Джордж Холлингбери намерен в этом месяце посетить Беларусь, чтобы принять участие в первом совещании по двустороннему коммерческому диалогу между странами.

Алан Дункан также отметил, что Минск вскоре примет II Европейские игры. "Разумеется, мы думаем, что Беларусь будет иметь успех на Европейских играх", - сказал он.-0-