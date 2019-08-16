Лондонский fashion-ритейл проявил интерес к продукции СП "Милавица"

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский производитель нижнего белья ЗАО СП "Милавица" представил продукцию на выставке модной одежды Pure London, где экспозиция вызвала большой интерес лондонского fashion-ритейла, сообщили БЕЛТА в концерне "Беллегпром".

Pure London является крупнейшим мировым событием индустрии моды, куда приезжают ведущие производители как материалов, так и готовых изделий. В этом году впервые помимо предприятий, выпускающих женскую одежду, аксессуары и обувь, был отдельно выделен сегмент нижнего белья.

На выставке предприятие установило прямые контакты с торговыми сетями. Обозначение взаимного интереса - это первый шаг к выходу на перспективный рынок, который открывает хорошие перспективы для расширения географии поставок продукции, отметили в концерне.

СП ЗАО "Милавица" - одна из наиболее крупных на территории СНГ компаний по производству и продаже женского нижнего белья. Магазины торговой марки работают в 25 государствах мира, в том числе в шести странах ЕС. В последние годы новые торговые точки открыты в Италии, Румынии, Республике Корея, на Кипре. Первая партия изделий отправлена в Новую Зеландию. По итогам 2018 года около 61% поставок приходилось на Россию, 21% - на Беларусь, по 5,5% - на Украину и Казахстан, 3,9% - на Молдову.-0-