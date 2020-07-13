Лоукост-авиакомпанию планируют создать в Гродно

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно планируют создать лоукост-авиакомпанию. Об этом сообщил в программе "Неделя" в эфире телеканала СТВ министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, сообщает БЕЛТА.

"Мы задумались о создании второй белорусской, более бюджетной авиакомпании для развития конкуренции и перевозок пассажиров. Для этого рассматриваем гродненский аэропорт, и компанию планируется создать в Гродно. В ближайшее время будем принимать решение по развитию данного направления", - отметил глава ведомства.

Алексей Авраменко подчеркнул, что Беларусь открыта для сотрудничества с лоукост-авиакомпаниями. "У нас уже было подписано одно соглашение и решение было принято, но все приостановилось. Надеюсь, восстановим переговоры. Конечно, мы активно приглашаем лоукост-компании для загрузки наших областных аэропортов. Но при этом надо выстраивать свою схему и в Гродно. Это будет интересно местным властям. Надо выбрать определенные направления, допустим, в Израиль, и выстраивать маршруты в этом направлении", - считает министр.

Также руководитель министерства рассказал про развитие в Беларуси водного транспорта. В стране на сегодняшний день 2 тыс. км судоходных участков, но существуют определенные вопросы с непостоянством глубин. "Много дискуссий по Припяти. Есть предложения по выстраиванию системы шлюзования, поднятия устойчивого уровня воды, вместе с тем есть вопросы у экологов, общественных организаций, поэтому все достаточно непросто", - отметил он.

Министр сообщил, что сейчас в стране меняется структура водного транспорта. Не так давно была создана администрация водного транспорта, которая должна систематизировать и проанализировать флот, пересмотреть резервы и определить нишу, которую может занять Беларусь в перевозочном процессе. "Мы присоединились к Международной морской организации и будем развивать услугу по регистрации морских судов. Это тот резерв, который можем задействовать, потому что у нас имеется неплохой персонал, понимающий эти вопросы и готовый выполнять эту работу", - добавил Алексей Авраменко.-0-