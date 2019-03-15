Лучшие бренды Беларуси будут представлены на масштабной выставке в Тбилиси

Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
16 марта 2019, Сб
+5°C
Сплошная облачность EUR 2.4089
USD 2.1278
RUB 3.2546
Главное
Александр Лукашенко вручил паспорт Дарье Каминской из Глуска Лукашенко в День Конституции вручил паспорта юным гражданам Беларуси
Президент
Кочанова: по итогам посевной в Оршанском районе будет дана оценка качеству работы руководителей
Регионы
Правительство уже в 2019 году ожидает результатов от внедрения новых форм оплаты труда бюджетников
Общество
Комплекс "Парк Челюскинцев": жизнь в гармонии с природой
Общество
До +14°С ожидается по югу Беларуси 17 марта
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Легкоатлетический пробег в честь Дня образования внутренних войск состоится 17 марта в Минске
17:22 Регионы
Международный автофестиваль SunDay пройдет под Гродно в июле
17:07 Регионы
Биатлон. Расписание и результаты этапов Кубка мира-2018/2019, а также чемпионата мира в Эстерсунде
16:55 Турнирные таблицы
ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный танцевальный конкурс Global Weekend проходит в Минске
16:45 Регионы
Биатлонистки сборной Норвегии выиграли эстафету на ЧМ в Эстерсунде, украинки финишировали 3-ми, белоруски - 11-ми
16:37 Спорт
К расширению до четырех полос участка автодороги Гомель-Калинковичи приступят в 2020 году
16:28 Регионы
Футболисты "Витебска" стали последними полуфиналистами Кубка Беларуси
16:10 Спорт
Авиабомбу обнаружили на стройке в Минске
15:44 Происшествия
Тропический циклон унес жизни более 20 человек в Зимбабве
15:36 В мире
ФОТОРЕПОРТАЖ: Ксения Галецкая выиграла национальный отбор к XVII Международному детскому музыкальному конкурсу "Витебск–2019"
15:23 Культура
"Белая Русь" приняла план подготовки и участия оргструктур в предстоящих избирательных кампаниях
15:08 Политика
ФОТОРЕПОРТАЖ: Любительский турнир по бадминтону Carrier's Cup прошел во Дворце спорта "Уручье"
14:06 Спорт
Правительство уже в 2019 году ожидает результатов от внедрения новых форм оплаты труда бюджетников
13:47 Общество
В конкурсе "Женщина года - 2018" победили 40 белорусок в шести номинациях
13:38 Общество
Владимир Дворник: задача местных властей в решении вопросов - работать на опережение
13:24 Регионы
БСЖ объявил о старте акции "Женское лицо Победы"
13:14 Общество
Двое несовершеннолетних пропали в Витебске и Орше
13:01 Происшествия
Около 13 тыс. проживающих в Беларуси украинских граждан смогут проголосовать на выборах президента Украины
12:54 Политика
Легковушка врезалась в отбойник в Городокском районе: два человека погибли
12:14 Происшествия
Два пассажира BMW погибли в аварии под Солигорском
11:55 Происшествия
Все новости
Темы
Кубок мира по биатлону-2018/2019 Кубок мира по биатлону-2018/2019
Славянский базар в Витебске-2019 Славянский базар в Витебске-2019
Большой разговор: обратная связь Большой разговор: обратная связь
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Лучшие бренды Беларуси будут представлены на масштабной выставке в Тбилиси

Экономика 15.03.2019 | 17:43

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На выставке белорусских производителей Made in Belarus, которая пройдет в Тбилиси с 20 по 23 марта, можно будет ознакомиться с несколькими сотнями брендов продукции белорусского производства - как новых для рынка Грузии, так и уже полюбившихся грузинским потребителям. Об этом сообщается на сайте посольства Беларуси в Грузии.

"Белорусы любят приезжать в Грузию - отдыхать у моря в Батуми и гостить в солнечной Кахетии. Это видно по растущему числу туристов из Беларуси. Судя по всему, белорусским бизнесменам не меньше нравится сотрудничать с грузинскими партнерами: стремительно растет двусторонний товарооборот, расширяется спектр продукции и открываются магазины с национальными товарами в Тбилиси и Минске, а масштабные белорусские выставки организуются в грузинской столице каждый год", - отметили в диппредставительстве.

Ожидается, что в выставке будут участвовать полсотни белорусских компаний из разных сфер экономики, пройдет ряд мероприятий делового и культурного характера. Традиционно организаторами данных мероприятий выступают торгово-промышленные палаты двух стран совместно с посольствами Беларуси и Грузии. Белорусская делегация включит в себя более 150 представителей белорусских предприятий, а также министерств и отраслевых союзов. Ряд белорусских компаний уже работает на грузинском рынке, другие планируют прибыть в Тбилиси в поисках надежных деловых партнеров.

Официальная церемония открытия выставки состоится 20 марта с участием вице-премьера Михаила Русого. Пройдет также заседание Грузинско-белорусского делового совета, где будут обсуждаться пути расширения экономического сотрудничества между странами.

С 20 по 23 марта павильон №11 выставочного центра Expo Georgia превратится в белорусский дом: под звуки народных инструментов свою продукцию представят самые известные бренды Беларуси.

Флагман белорусского машиностроения Минский тракторный завод презентует сельскохозяйственную технику в грузинской сборке: тракторы для горных местностей, садов и виноградников "Беларус 322.1", "Беларус 321", "Беларус 311", "Беларус 320.4" и "Беларус 622".

"Гомсельмаш" на выставке представит кормо- и зерноуборочные машины, почвообрабатывающую технику под брендом "Палессе". Некоторые из них уже хорошо знакомы грузинским фермерам: в сентябре 2018 года успешно прошел испытания на грузинских полях малогабаритный картофельный комбайн копатель-погрузчик КМП-1,5.

"Белкоммунмаш" презентует инновационный вид транспорта - электробус. "Экологичные и энергоэффективные электробусы, называемые "транспортом будущего", уже работают на регулярных маршрутах в Минске (почти 40 электробусов) и проходят опытную эксплуатацию в столицах Украины, Румынии, Молдовы, Таджикистана и других стран. Специальная система накопителей электроэнергии на базе суперконденсаторов позволяет обеспечить движение электробуса по маршруту длиной 20-25 км с быстрой зарядкой (всего 6 минут) на специальных зарядных станциях", - отмечают в посольстве.

Брестский электротехнический завод представит инновационные комплексные решения автоматизации железнодорожных путей, позволяющие сделать поездку на поезде комфортной и безопасной.

В промышленной экспозиции также участвуют могилевский завод "Строммашина", Могилевский металлургический завод и другие гиганты белорусского машиностроения.

Концерн "Белнефтехим", объединяющий крупнейшие нефтехимические предприятия Беларуси, продемонстрирует широкий спектр продукции: шины производства "Белшина", быстросохнущую краску для любых поверхностей, а также краску для разметки дорог представит "Лакокраска" с целью участия в глобальной программе инфраструктурного развития "Грузия 2020". На стенде также представят свою продукцию Гомельский химический завод, Завод горного воска, "Полоцк-Стекловолокно", "Нафтан" и Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

Крупнейший в Беларуси производитель отделочных материалов и плитки "Керамин" покажет на выставке более двадцати современных коллекций.

Республиканский научно-практический центр кардиологии продемонстрирует инновационные разработки по трансплантации сердца - уникальной операции, которая проводится белорусскими хирургами с 2009 года. За 10 лет выполнено более 300 операций для пациентов всех возрастных категорий.

На выставке будет представлена крупная экспозиция белорусских научно-технических разработок, организованная Государственным комитетом по науке и технологиям с участием Министерства образования и Национальной академии наук Беларуси. В рамках экспозиции можно будет ознакомиться с самыми инновационными и перспективными проектами в самых разных сферах - от новых материалов и биотехнологий до картофелеводства и новаторских технологий в области обжарки кофе.

Белорусские продукты питания, которые традиционно славятся качеством и натуральностью ингредиентов, будут представлены особенно широко. Около 15 белорусских производителей мясо-молочной и кондитерской продукции, а также алкогольных и безалкогольных напитков участвуют в выставке: подведомственные предприятия концерна "Белгоспищепром" ("Коммунарка", "Криница", "Минск Кристалл", "Спартак"), "Здравушка-милк", Пинский мясокомбинат, Ошмянский мясокомбинат и другие.

Создавать праздничное настроение на белорусской экспозиции все дни выставки будет дуэт народной музыки "Край солнца" (цимбалы и баян), а также творческий коллектив "Гомсельмаш" - вокальный дуэт "ДаИр".

Организатором многоотраслевой выставки Made in Belarus в Грузии является Белорусская торгово-промышленная палата, выставочным оператором выступает унитарное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП. Мероприятия проводятся при поддержке посольства Беларуси в Грузии, Торгово-промышленной палаты Грузии, государственных органов и бизнес-ассоциаций двух стран.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
анонс, выставка, Грузия, Русый
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4089 BYN 2.405 BYN 2.412 BYN
USD
2.1278 BYN 2.125 BYN 2.129 BYN
RUB
3.2546 BYN 3.25 BYN 3.26 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко в День Конституции вручил паспорта юным гражданам Беларуси
Все видео

Фотоновости

Международный танцевальный конкурс Global Weekend проходит в Минске
Все фото

Инфографика

Конституция Республики Беларусь в цифрах и фактах В истории новейшего времени у Беларуси было 6 конституций. Нынешняя принята 15 марта 1994 года.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Наталья Кочанова Лукашенко обсудил с Кочановой работу с обращениями, подготовку Послания и электоральных кампаний
Лукашенко считает необходимым расширить сферу влияния отечественных СМИ
Лукашенко направил соболезнование в связи с гибелью людей при нападении на мечеть в Новой Зеландии
Политика
Михаил Мясникович Мясникович: национальные интересы должны непреложно учитываться при продвижении союзного строительства
"Белая Русь" приняла план подготовки и участия оргструктур в предстоящих избирательных кампаниях
Около 13 тыс. проживающих в Беларуси украинских граждан смогут проголосовать на выборах президента Украины
Происшествия
Фото МВД Авиабомбу обнаружили на стройке в Минске
Двое несовершеннолетних пропали в Витебске и Орше
Легковушка врезалась в отбойник в Городокском районе: два человека погибли
Общество
Туристический сезон – 2019: все подробности – на ярмарке "Отдых"
Правительство уже в 2019 году ожидает результатов от внедрения новых форм оплаты труда бюджетников
В конкурсе "Женщина года - 2018" победили 40 белорусок в шести номинациях
Регионы
Владимир Дворник. Фото из архива Владимир Дворник: задача местных властей в решении вопросов - работать на опережение
Легкоатлетический пробег в честь Дня образования внутренних войск состоится 17 марта в Минске
Международный автофестиваль SunDay пройдет под Гродно в июле
Спорт
Фото IBU Биатлонистки сборной Норвегии выиграли эстафету на ЧМ в Эстерсунде, украинки финишировали 3-ми, белоруски - 11-ми
Футболисты "Витебска" стали последними полуфиналистами Кубка Беларуси
ФОТОРЕПОРТАЖ: Любительский турнир по бадминтону Carrier's Cup прошел во Дворце спорта "Уручье"
Технологии
Фото vc.ru . "Одноклассники" превратят фотографии пользователей в эмодзи
Суд признал вину Apple в нарушении патентных прав и обязал выплатить более $30 млн
Уральские школьники "научили" компьютер искать патологии на рентгене
Культура
Ксения Галецкая ФОТОРЕПОРТАЖ: Ксения Галецкая выиграла национальный отбор к XVII Международному детскому музыкальному конкурсу "Витебск–2019"
Представителей Беларуси на музыкальных конкурсах "Славянского базара" определят сегодня
"Грани акварели" Марины Лаппо можно увидеть в Художественном музее в Брестской крепости
В мире
Фото Reurers Более $1,5 млн собрали для пострадавших при стрельбе в Новой Зеландии
Тропический циклон унес жизни более 20 человек в Зимбабве
Boeing планирует обновить ПО для самолетов 737 MAX до конца марта
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта
Джеймс Ганн вернется к съемкам третьей части "Стражей галактики"
Представитель Юлии Началовой не подтвердила ухудшение состояния певицы
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Ирина Гонтарева 14 марта Основные направления жилищного строительства в г.Минске Пресс-конференция Валерий Балабуев,
Виктор Франскевич,
Эльдар Сафаров 13 марта Современные подходы к профилактике экономических преступлений в Республике Беларусь Пресс-конференция Георгий Катулин,
Иоанна Казана-Вишневецкий,
Вера Ильенкова 12 марта Подписание меморандума о взаимопонимании между Дирекцией II Европейских игр 2019 года и ЮНЭЙДС Пресс-конференция Роман Лабазнов,
Александр Беганский,
Екатерина Истомина 4 марта О развитии гидрометеорологической службы в Республике Беларусь Пресс-конференция Геннадий Казакевич,
Алексей Александров,
Жанна Истомина,
Елена Игнатович 26 февраля Современные методы борьбы с распространением наркотиков, профилактики и лечения наркомании среди молодежи
Газета 7 дней
Мечта и судьба
БОЛЬШОЕ маленькое сердце
Взросление Земли. Новый взгляд
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КОВАЛЬЧУК. Ответственный экзамен и яркий праздник
Светлана САВКО. Устойчивое будущее начинается сегодня
Сяргей ЖОЛУД. На рагачоўскім рубяжы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия