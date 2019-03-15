Лучшие бренды Беларуси будут представлены на масштабной выставке в Тбилиси

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На выставке белорусских производителей Made in Belarus, которая пройдет в Тбилиси с 20 по 23 марта, можно будет ознакомиться с несколькими сотнями брендов продукции белорусского производства - как новых для рынка Грузии, так и уже полюбившихся грузинским потребителям. Об этом сообщается на сайте посольства Беларуси в Грузии.

"Белорусы любят приезжать в Грузию - отдыхать у моря в Батуми и гостить в солнечной Кахетии. Это видно по растущему числу туристов из Беларуси. Судя по всему, белорусским бизнесменам не меньше нравится сотрудничать с грузинскими партнерами: стремительно растет двусторонний товарооборот, расширяется спектр продукции и открываются магазины с национальными товарами в Тбилиси и Минске, а масштабные белорусские выставки организуются в грузинской столице каждый год", - отметили в диппредставительстве.

Ожидается, что в выставке будут участвовать полсотни белорусских компаний из разных сфер экономики, пройдет ряд мероприятий делового и культурного характера. Традиционно организаторами данных мероприятий выступают торгово-промышленные палаты двух стран совместно с посольствами Беларуси и Грузии. Белорусская делегация включит в себя более 150 представителей белорусских предприятий, а также министерств и отраслевых союзов. Ряд белорусских компаний уже работает на грузинском рынке, другие планируют прибыть в Тбилиси в поисках надежных деловых партнеров.

Официальная церемония открытия выставки состоится 20 марта с участием вице-премьера Михаила Русого. Пройдет также заседание Грузинско-белорусского делового совета, где будут обсуждаться пути расширения экономического сотрудничества между странами.

С 20 по 23 марта павильон №11 выставочного центра Expo Georgia превратится в белорусский дом: под звуки народных инструментов свою продукцию представят самые известные бренды Беларуси.

Флагман белорусского машиностроения Минский тракторный завод презентует сельскохозяйственную технику в грузинской сборке: тракторы для горных местностей, садов и виноградников "Беларус 322.1", "Беларус 321", "Беларус 311", "Беларус 320.4" и "Беларус 622".

"Гомсельмаш" на выставке представит кормо- и зерноуборочные машины, почвообрабатывающую технику под брендом "Палессе". Некоторые из них уже хорошо знакомы грузинским фермерам: в сентябре 2018 года успешно прошел испытания на грузинских полях малогабаритный картофельный комбайн копатель-погрузчик КМП-1,5.

"Белкоммунмаш" презентует инновационный вид транспорта - электробус. "Экологичные и энергоэффективные электробусы, называемые "транспортом будущего", уже работают на регулярных маршрутах в Минске (почти 40 электробусов) и проходят опытную эксплуатацию в столицах Украины, Румынии, Молдовы, Таджикистана и других стран. Специальная система накопителей электроэнергии на базе суперконденсаторов позволяет обеспечить движение электробуса по маршруту длиной 20-25 км с быстрой зарядкой (всего 6 минут) на специальных зарядных станциях", - отмечают в посольстве.

Брестский электротехнический завод представит инновационные комплексные решения автоматизации железнодорожных путей, позволяющие сделать поездку на поезде комфортной и безопасной.

В промышленной экспозиции также участвуют могилевский завод "Строммашина", Могилевский металлургический завод и другие гиганты белорусского машиностроения.

Концерн "Белнефтехим", объединяющий крупнейшие нефтехимические предприятия Беларуси, продемонстрирует широкий спектр продукции: шины производства "Белшина", быстросохнущую краску для любых поверхностей, а также краску для разметки дорог представит "Лакокраска" с целью участия в глобальной программе инфраструктурного развития "Грузия 2020". На стенде также представят свою продукцию Гомельский химический завод, Завод горного воска, "Полоцк-Стекловолокно", "Нафтан" и Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

Крупнейший в Беларуси производитель отделочных материалов и плитки "Керамин" покажет на выставке более двадцати современных коллекций.

Республиканский научно-практический центр кардиологии продемонстрирует инновационные разработки по трансплантации сердца - уникальной операции, которая проводится белорусскими хирургами с 2009 года. За 10 лет выполнено более 300 операций для пациентов всех возрастных категорий.

На выставке будет представлена крупная экспозиция белорусских научно-технических разработок, организованная Государственным комитетом по науке и технологиям с участием Министерства образования и Национальной академии наук Беларуси. В рамках экспозиции можно будет ознакомиться с самыми инновационными и перспективными проектами в самых разных сферах - от новых материалов и биотехнологий до картофелеводства и новаторских технологий в области обжарки кофе.

Белорусские продукты питания, которые традиционно славятся качеством и натуральностью ингредиентов, будут представлены особенно широко. Около 15 белорусских производителей мясо-молочной и кондитерской продукции, а также алкогольных и безалкогольных напитков участвуют в выставке: подведомственные предприятия концерна "Белгоспищепром" ("Коммунарка", "Криница", "Минск Кристалл", "Спартак"), "Здравушка-милк", Пинский мясокомбинат, Ошмянский мясокомбинат и другие.

Создавать праздничное настроение на белорусской экспозиции все дни выставки будет дуэт народной музыки "Край солнца" (цимбалы и баян), а также творческий коллектив "Гомсельмаш" - вокальный дуэт "ДаИр".

Организатором многоотраслевой выставки Made in Belarus в Грузии является Белорусская торгово-промышленная палата, выставочным оператором выступает унитарное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП. Мероприятия проводятся при поддержке посольства Беларуси в Грузии, Торгово-промышленной палаты Грузии, государственных органов и бизнес-ассоциаций двух стран.-0-