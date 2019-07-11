Лучшие образцы белорусского машиностроения представлены на выставке "Всероссийский день поля"

11 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Продукция ведущих белорусских предприятий машиностроения представлена на открывшейся сегодня крупнейшей сельскохозяйственной выставке передовых технологий России - "Всероссийский день поля", которая в этом году проходит в Ленинградской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в РФ.

"Дилеры ООО "Амкодор-Северо-Запад", ООО "ТД МТЗ-Северо-Запад" и ООО "ТД Агромарка" (дилер "Гомсельмаша") из Санкт-Петербурга, представили лучшие образцы белорусской сельхозтехники, демонстрация которых проходит в реальных полевых условиях - на специализированных площадках и в рабочем режиме, - отметили в пресс-службе. - Широкий выбор современного сельскохозяйственного оборудования самого высокого качества - протравливатели семян, прицепные опрыскиватели, оборудование для внесения консервантов на комбайны и пресс-подборщики, оборудование для молочно-товарных ферм, боксы и дренчеры для выращивания телят, молочные такси, сыроварни, автотракторная продукция из полимерных материалов представили витебские предприятия "Белама плюс" и "Инвет", минское "Салутем".

Участники и гости выставки в течение двух дней смогут не только продемонстрировать свои передовые достижения, но познакомиться с лучшими образцами техники своих коллег, обменяться опытом, наметить перспективы сотрудничества, договориться о контрактах с потенциальными покупателями. На базе Санкт-Петербургского государственного аграрного университета состоятся международная научно-практические конференция "Климат, плодородие почв, агротехнологии", панельная дискуссия "Цифровизация сельскохозяйственного производства: точное земледелие как основа повышения конкурентоспособности", другие научные семинары и мероприятия.

Деловая программа выставки включает все основные направления развития агропромышленного комплекса. В ее обширной экспозиции несколько основных разделов: "Растениеводство", "Животноводство", "Инженерно-техническое обеспечение АПК". Свои достижения экспонируют производители сельскохозяйственной техники, средств защиты растений, оборудования для молочно-товарных ферм.-0-