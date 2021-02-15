Лучшие предпринимательские инициативы в регионах получат поддержку на сумму до $25 тыс.

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" начал прием заявок на конкурс предпринимательских инициатив в 12 районах Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства экономики.

Победители конкурса получат поддержку в виде товаров, работ и/или услуг, необходимых для реализации предпринимательской инициативы, на сумму до $25 тыс.

Конкурс пройдет в 12 пилотных районах проекта. Это Березовский и Кобринский районы Брестской области, Браславский и Оршанский районы Витебской области, Брагинский, Жлобинский и Хойникский районы Гомельской области, Лидский район Гродненской области, Борисовский и Молодечненский районы Минской области, Быховский и Кличевский районы Могилевской области.

Подать заявку можно на сайте www.prospring.by с 15 февраля по 30 марта. У первых 240 заявителей будет возможность получить индивидуальные дистанционные консультации экспертов. Помощь экспертов позволит детально проанализировать и лучше представить свою бизнес-идею.

Участвовать в конкурсе могут юрлица частной формы собственности и ИП, зарегистрированные в Республике Беларусь, с местом нахождения (жительства) на территории районов проведения конкурса.

"Максимально раскрыть и задействовать потенциал каждого района - один из приоритетов государственной политики, который находится в фокусе ряда государственных программ текущего пятилетнего цикла. Этим проектом мы стремимся поддержать предпринимательские инициативы, направленные на внедрение и развитие передовых для пилотных районов бизнес-моделей, способствующих устойчивому экономическому росту и повышению качества жизни населения регионов" - прокомментировала национальный координатор проекта, заместитель начальника главного управления регионального развития и имущественных отношений - начальник управления имущественных отношений Министерства экономики Ирина Бабаченок.

"Данный конкурс - это уникальная возможность поддержать малый бизнес в регионах, в том числе с целью минимизировать риски, вызванные пандемией COVID-19. Мы знаем, как сложно решиться начать свое дело, и хотим поддержать предпринимателей, внося таким образом вклад в устойчивое развитие регионов, создавая рабочие места и обеспечивая доход населению", - отметил глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель.

Проект "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством экономики Беларуси.-0-