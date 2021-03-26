Лучшие товары - председатель Госстандарта о конкурсном движении и содействии предприятиям из глубинки

Какие товары могут стать лучшими в Беларуси? Те, которые успешно пройдут многоуровневую экспертную и потребительскую оценку: 20-й конкурс "Лучшие товары Республики Беларусь" уже объявлен. Он проводится по совместной инициативе Госстандарта, областных и Минского городского исполнительных комитетов. Конкурс приобрел заслуженный авторитет у предприятий и потребителей, а его логотип служит лучшим ориентиром при выборе товаров или услуг. Что отличает этот конкурс от других, какие преимущества он предоставляет и как будет совершенствоваться, корреспондент БЕЛТА поинтересовалась у руководителя Госстандарта, председателя республиканской конкурсной комиссии Валентина Татарицкого.

- Валентин Болеславович, конкурс "Лучшие товары Республики Беларусь" вносит свой вклад в повышение качества отечественной продукции и услуг. В чем, по-вашему, состоят его отличительные черты?

- Основная цель, на достижение которой направлен конкурс, - это выявление высококачественных отечественных товаров и услуг, содействие их продвижению на рынке страны и за ее пределами, информирование потребителей о продукции, ставшей лучшей, и ее популяризация.

Конкурс отличает его региональная составляющая. Что это означает? Наша основная экспертная работа сосредоточена именно в регионах. Этим мы даем возможность предприятиям в глубинке, которые, может быть, менее мощные и известные, но зачастую являются градообразующими в своих районах, заявить о качестве своей продукции и доказать его на республиканском уровне. Практика показывает, что они достойно конкурируют с предприятиями-лидерами.

Развивая движение за качество и доверие потребителей в стране, конечно, мы нацеливаемся и на содействие росту экспортного потенциала участников. Этот вектор очень важен для устойчивой работы экономики, ведь на экспорт отправляется более 50% валового внутреннего продукта нашей страны.

- А каковы условия допуска предприятий к участию в конкурсе?

- Участвовать может любая организация или физическое лицо, которые изготавливают продукцию или оказывают услуги на территории Беларуси. Они выдвигают товары в соответствии с номинациями: продовольственные товары, промышленные товары для населения и изделия народных промыслов, продукция производственно-технического назначения, услуги населению.

В каждой номинации среди лауреатов конкурса определяются товары "Новинка года", а также выбираются конкурсанты, достойные диплома "Стабильное качество" и специальных наград "Лучший в отрасли", "Лучший в регионе".

Подчеркну, что к участию в конкурсе не допускаются товары, к которым имелись претензии к качеству со стороны органов государственного контроля и надзора, а также потребителей в течение года, предшествующего конкурсу.

Заявки на участие направляются в областные комиссии, информация о которых размещена на сайте Госстандарта, до 1 сентября.

- Кто и как оценивает товары-претенденты?

- Оценка проводится в начале на областном, а затем и на республиканском уровнях. В регионах у нас созданы региональные комиссии, которые дают основную экспертную оценку товарам. По ее результатам участник получает пропуск в число финалистов конкурса, т.е. продолжает борьбу на республиканском уровне за звание лучшего.

Товар-претендент оценивается экспертами комплексно. Разработана и применяется специальная методика, которая включает оценку всех направлений, связанных с выпуском этого товара. Это, например, такие блоки, как производственно-технологический, нормативно-метрологический, энергосбережение, а также социальный блок.

В основу методики положена балльная система. В среднем лауреаты набирают порядка 350 баллов из 500 возможных.

С 2016 года в определении победителей конкурса принимают участие и потребители. Эта возможность объявляется, как правило, после завершения областного этапа конкурса. Каждый покупатель может проголосовать за товары-финалисты ("нравится" или "не нравится") или оставить свой отзыв на сайте Госстандарта.

При подведении окончательных итогов республиканская конкурсная комиссия принимает во внимание отзывы, поступившие от потребителей.

За прошедшие пять лет отмечается уверенный рост интереса к отечественной продукции. В 2020 году, например, мы получили свыше 21,5 тыс. голосов и отзывов, что почти в три раза больше, чем в 2016 году. Причем не только от наших потребителей, но и других стран: России, Казахстана, Украины, Литвы, Польши, Швеции, Великобритании, Германии. Традиционно наиболее активно голосуют за продовольственные товары (молочная и мясная отрасль), а также за услуги.

Высокие требования, предъявляемые к товарам-конкурсантам, свидетельствуют о тщательном и неформальном подходе к определению лауреатов.

- Почему конкурс нужен изготовителям и потребителям?

- Если говорить о предприятиях, то участие и победа в нем в первую очередь повышают их компетентность в области качества. Многоуровневая и многоаспектная оценка позволяет с новой стороны посмотреть на выпускаемый товар, увидеть пути для его совершенствования, освоения новых ниш на рынке, внедрения современных техник для повышения качества и конкурентоспособности.

По большому счету, победа в этом конкурсе дает хорошие шансы для участия и победы в конкурсе на соискание премии правительства за достижения в области качества, где уже оценивается не только продукция, но и работа компании в целом.

Сведения о товарах-лауреатах размещаются на сайте Госстандарта, портале "Качество.бел" и в каталоге, который рассылается в представительства страны за рубежом. Таким образом предприятия получают дополнительный информационный и маркетинговый инструмент для продвижения своего имиджа.

Организациям, товары которых стали лауреатами, вручаются дипломы и предоставляется право маркировать товар-лауреат логотипом конкурса в течение двух лет. Потребитель может смело доверять таким товарам.

Тем не менее рынок и конкурентная борьба не стоят на месте. И сейчас Госстандарт прорабатывает направления для повышения мотивации к участию в конкурсе и расширения преимуществ, которые обеспечивает победа в нем. В этой работе нас поддерживает правительство.

Наметили, к примеру, предусмотреть возможность участия предприятий-победителей в республиканских выставках на льготных условиях. Еще одно направление - визуализация товаров-лауреатов в торговых организациях, на сайтах услуг по доставке, которые сейчас очень популярны, чтобы потребитель, выбирая товар, видел, что это лучший товар.

В рамках портала "Качество.бел" рассматриваем создание виртуальной выставочной площадки о товарах - победителях конкурса с указанием их свойств и характеристик.

Также прорабатываем механизмы привлечения к активному участию в конкурсе индивидуальных предпринимателей и в целом малый бизнес, а также ремесленников, представителей сферы агроэкотуризма.

Безусловно, будет усложняться и экспертная оценка товаров, поэтому усилим акцент на применение новых технологий, компетенций, распространение передового опыта. Ведь лучший товар должен быть действительно лучшим. И соответствовать запросам современного рынка и потребителя.

БЕЛТА.-0-