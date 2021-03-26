Лучшие товары - председатель Госстандарта о конкурсном движении и содействии предприятиям из глубинки

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 26 марта 2021
Минск Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:18 Кубраков: люди, которые выходят на протесты, нам известны, по ним работаем Общество
13:18 Мезенцев: время и внешнее давление требуют от Беларуси и России более тесно объединять усилия Политика
13:15 В Калинковичах семейный скандалист пытался ударить ножом милиционера Происшествия
13:12 ГАИ напомнила об ответственности за вождение в нетрезвом состоянии Общество
13:05 Могилевчанин хранил дома 6,5 кг насвая Происшествия
13:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1425 пациентов с COVID-19, выписаны 1444 Общество
12:53 Как будут вакцинировать белорусов и когда появится своя вакцина? Подробности встречи Лукашенко и Пиневича Президент
12:52 Оформляют в ручном режиме: въезда в Литву приходится ждать по 8 часов Общество
12:49 В Гродно лжесоцработницы похищали деньги у пенсионеров Происшествия
12:44 Жительница Пружан подозревается в оскорблении Президента Происшествия
12:42 На спутнике Сатурна обнаружен океан с бурными течениями Технологии
12:38 Большинство районов Гомельской области приступают к севу яровых Регионы
12:36 В организациях "Брестоблхлебопродукта" устранены нарушения норм о закупках - прокуратура Регионы
12:29 Студенты БГУ победили на международной экологической олимпиаде вузов стран СНГ Общество
12:27 Производство инновационных пряж и котонина запустили в ОАО "Гронитекс" Регионы
12:25 Пиневич: первый образец белорусской вакцины может появиться к концу августа Общество
12:19 Лучшие товары - председатель Госстандарта о конкурсном движении и содействии предприятиям из глубинки Экономика
12:18 Окончательно отменить роуминг в ЕАЭС планируют к 2025 году Общество
12:16 Отраслевой профсоюз здравоохранения и далее будет поддерживать студенческие инициативы - Шило Общество
12:11 Кочанова: у Беларуси и Азербайджана есть серьезный потенциал для развития сотрудничества Общество
12:10 Число погибших в больнице Мумбаи возросло до 10 В мире
12:07 Ирландские арбитры рассудят матч футболистов Беларуси и Эстонии Спорт
12:07 Пиневич: первая вакцина, которая сойдет с белорусского конвейера, - за мной Общество
11:59 Лукашенко встретился с Мезенцевым Президент
11:58 Конституционная комиссия соберется на заседание 31 марта Общество
11:57 Франция намерена включить багет в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Калейдоскоп
11:55 Ремонт дорог, помощь обманутым клиентам и новые балконы - Андрейченко провел прием граждан в Докшицах Регионы
11:53 Как Беларусь планирует развивать высокотехнологичный сектор Общество
11:47 Сильные регионы можно обеспечить государственно-частным партнерством - Исаченко Регионы
11:43 На Осиповичском полигоне завершилась активная фаза белорусско-российского батальонного учения Общество
Все новости
Все новости
Экономика
26 марта 2021, 12:19

Лучшие товары - председатель Госстандарта о конкурсном движении и содействии предприятиям из глубинки

Какие товары могут стать лучшими в Беларуси? Те, которые успешно пройдут многоуровневую экспертную и потребительскую оценку: 20-й конкурс "Лучшие товары Республики Беларусь" уже объявлен. Он проводится по совместной инициативе Госстандарта, областных и Минского городского исполнительных комитетов. Конкурс приобрел заслуженный авторитет у предприятий и потребителей, а его логотип служит лучшим ориентиром при выборе товаров или услуг. Что отличает этот конкурс от других, какие преимущества он предоставляет и как будет совершенствоваться, корреспондент БЕЛТА поинтересовалась у руководителя Госстандарта, председателя республиканской конкурсной комиссии Валентина Татарицкого.

- Валентин Болеславович, конкурс "Лучшие товары Республики Беларусь" вносит свой вклад в повышение качества отечественной продукции и услуг. В чем, по-вашему, состоят его отличительные черты?

- Основная цель, на достижение которой направлен конкурс, - это выявление высококачественных отечественных товаров и услуг, содействие их продвижению на рынке страны и за ее пределами, информирование потребителей о продукции, ставшей лучшей, и ее популяризация.

Конкурс отличает его региональная составляющая. Что это означает? Наша основная экспертная работа сосредоточена именно в регионах. Этим мы даем возможность предприятиям в глубинке, которые, может быть, менее мощные и известные, но зачастую являются градообразующими в своих районах, заявить о качестве своей продукции и доказать его на республиканском уровне. Практика показывает, что они достойно конкурируют с предприятиями-лидерами.

Развивая движение за качество и доверие потребителей в стране, конечно, мы нацеливаемся и на содействие росту экспортного потенциала участников. Этот вектор очень важен для устойчивой работы экономики, ведь на экспорт отправляется более 50% валового внутреннего продукта нашей страны.

- А каковы условия допуска предприятий к участию в конкурсе?

- Участвовать может любая организация или физическое лицо, которые изготавливают продукцию или оказывают услуги на территории Беларуси. Они выдвигают товары в соответствии с номинациями: продовольственные товары, промышленные товары для населения и изделия народных промыслов, продукция производственно-технического назначения, услуги населению.

В каждой номинации среди лауреатов конкурса определяются товары "Новинка года", а также выбираются конкурсанты, достойные диплома "Стабильное качество" и специальных наград "Лучший в отрасли", "Лучший в регионе".

Подчеркну, что к участию в конкурсе не допускаются товары, к которым имелись претензии к качеству со стороны органов государственного контроля и надзора, а также потребителей в течение года, предшествующего конкурсу.

Заявки на участие направляются в областные комиссии, информация о которых размещена на сайте Госстандарта, до 1 сентября.

- Кто и как оценивает товары-претенденты?

- Оценка проводится в начале на областном, а затем и на республиканском уровнях. В регионах у нас созданы региональные комиссии, которые дают основную экспертную оценку товарам. По ее результатам участник получает пропуск в число финалистов конкурса, т.е. продолжает борьбу на республиканском уровне за звание лучшего.

Товар-претендент оценивается экспертами комплексно. Разработана и применяется специальная методика, которая включает оценку всех направлений, связанных с выпуском этого товара. Это, например, такие блоки, как производственно-технологический, нормативно-метрологический, энергосбережение, а также социальный блок.

В основу методики положена балльная система. В среднем лауреаты набирают порядка 350 баллов из 500 возможных.

С 2016 года в определении победителей конкурса принимают участие и потребители. Эта возможность объявляется, как правило, после завершения областного этапа конкурса. Каждый покупатель может проголосовать за товары-финалисты ("нравится" или "не нравится") или оставить свой отзыв на сайте Госстандарта.

При подведении окончательных итогов республиканская конкурсная комиссия принимает во внимание отзывы, поступившие от потребителей.

За прошедшие пять лет отмечается уверенный рост интереса к отечественной продукции. В 2020 году, например, мы получили свыше 21,5 тыс. голосов и отзывов, что почти в три раза больше, чем в 2016 году. Причем не только от наших потребителей, но и других стран: России, Казахстана, Украины, Литвы, Польши, Швеции, Великобритании, Германии. Традиционно наиболее активно голосуют за продовольственные товары (молочная и мясная отрасль), а также за услуги.

Высокие требования, предъявляемые к товарам-конкурсантам, свидетельствуют о тщательном и неформальном подходе к определению лауреатов.

- Почему конкурс нужен изготовителям и потребителям?

- Если говорить о предприятиях, то участие и победа в нем в первую очередь повышают их компетентность в области качества. Многоуровневая и многоаспектная оценка позволяет с новой стороны посмотреть на выпускаемый товар, увидеть пути для его совершенствования, освоения новых ниш на рынке, внедрения современных техник для повышения качества и конкурентоспособности.

По большому счету, победа в этом конкурсе дает хорошие шансы для участия и победы в конкурсе на соискание премии правительства за достижения в области качества, где уже оценивается не только продукция, но и работа компании в целом.

Сведения о товарах-лауреатах размещаются на сайте Госстандарта, портале "Качество.бел" и в каталоге, который рассылается в представительства страны за рубежом. Таким образом предприятия получают дополнительный информационный и маркетинговый инструмент для продвижения своего имиджа.

Организациям, товары которых стали лауреатами, вручаются дипломы и предоставляется право маркировать товар-лауреат логотипом конкурса в течение двух лет. Потребитель может смело доверять таким товарам.

Тем не менее рынок и конкурентная борьба не стоят на месте. И сейчас Госстандарт прорабатывает направления для повышения мотивации к участию в конкурсе и расширения преимуществ, которые обеспечивает победа в нем. В этой работе нас поддерживает правительство.

Наметили, к примеру, предусмотреть возможность участия предприятий-победителей в республиканских выставках на льготных условиях. Еще одно направление - визуализация товаров-лауреатов в торговых организациях, на сайтах услуг по доставке, которые сейчас очень популярны, чтобы потребитель, выбирая товар, видел, что это лучший товар.

В рамках портала "Качество.бел" рассматриваем создание виртуальной выставочной площадки о товарах - победителях конкурса с указанием их свойств и характеристик.

Также прорабатываем механизмы привлечения к активному участию в конкурсе индивидуальных предпринимателей и в целом малый бизнес, а также ремесленников, представителей сферы агроэкотуризма.

Безусловно, будет усложняться и экспертная оценка товаров, поэтому усилим акцент на применение новых технологий, компетенций, распространение передового опыта. Ведь лучший товар должен быть действительно лучшим. И соответствовать запросам современного рынка и потребителя.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Конкурс на лучшие товары 2021 года объявлен в Беларуси
Фото из архива Прямые иностранные инвестиции в СЭЗ "Брест" выросли в 2020 году в 1,7 раза
Фото belaz.by Два 130-тонных БЕЛАЗа приступили к работе на Глееватском карьере в Украине
Алексей Красинский. Фото ЕЭК Представитель Беларуси назначен замглавы Департамента финансовой политики ЕЭК
Фото из архива БЕЛАЗ за I квартал намерен увеличить экспорт в 1,6 раза
Фото МТЗ Приморский край готов расширить сотрудничество с МТЗ
Главное
Александр Лукашенко и Дмитрий Пиневич Лукашенко: дело чести Минздрава и НАН в кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину от COVID-19
Лукашенко встретился с Мезенцевым
Как будут вакцинировать белорусов и когда появится своя вакцина? Подробности встречи Лукашенко и Пиневича
Кочанова: у Беларуси и Азербайджана есть серьезный потенциал для развития сотрудничества
Топ-новости
Мезенцев: время и внешнее давление требуют от Беларуси и России более тесно объединять усилия
Как Беларусь планирует развивать высокотехнологичный сектор
Конституционная комиссия соберется на заседание 31 марта
ДПС "Стрела" призвала родителей перед каникулами напомнить детям о соблюдении ПДД
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1425 пациентов с COVID-19, выписаны 1444
Сильные регионы можно обеспечить государственно-частным партнерством - Исаченко
На Осиповичском полигоне завершилась активная фаза белорусско-российского батальонного учения
Кубраков: люди, которые выходят на протесты, нам известны, по ним работаем
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1141 пациент с COVID-19, выписаны 1083
Оформляют в ручном режиме: въезда в Литву приходится ждать по 8 часов
Ремонт дорог, помощь обманутым клиентам и новые балконы - Андрейченко провел прием граждан в Докшицах
Отраслевой профсоюз здравоохранения и далее будет поддерживать студенческие инициативы - Шило
СК: молодежи стоит подумать о своем будущем перед участием в протестной активности
Конкурс на лучшие товары 2021 года объявлен в Беларуси
Эксперты ОДКБ и ООН провели консультации по миротворческой тематике
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.