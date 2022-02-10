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10 февраля 2022, 08:55

Лугина рассказала о новых проектах предприятий концерна "Беллегпром" в этом году

Татьяна Лугина. Фото из архива
Татьяна Лугина. Фото из архива

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина в интервью газете "Рэспублiка" рассказала о новых проектах предприятий концерна в этом году, сообщает БЕЛТА.

По ее словам, продолжается масштабная модернизация на Оршанском льнокомбинате. Начался третий этап, подразумевающий установку на ряде технологических цепочек нового оборудования. До 2023 года здесь будет проходить дополнительное обновление парка оборудования. В прошлому году было затрачено Br6 млн из инновационного фонда, Br17 млн в целом за год было вложено в инвестиции.

На территории предприятия "Камволь" сейчас реализуется инновационный инвестиционный проект - организация цепочки производства 1 млн м в год тонкосуконной ткани. В 2021 году прошли все тендерные закупки, на площадке начались строительные работы. Оборудование из 89 единиц закуплено, 15 единиц в пути. Первую цепочку планируется начать к лету.

Семь инновационных проектов - переходящие. Речь идет о производстве тканеподобных трикотажных изделий на предприятии "Полесье", организации нанесения специальных средств на ткань, которые будут придавать ей защитные спецсвойства, в Барановичском производственном хлопчатобумажном объединении. В прошлом году здесь выпустили ткань с антибактериальным эффектом. "В "Белвесте" наш проект реализован, предприятие действует, чтобы выйти на проектную мощность: это роботизированный комплекс по разбраковке, дефектовке, раскрою и комплектовке деталей обуви", - сказала Татьяна Лугина.

Гродненский "Гронитекс" установил линию по котонизации льноволокна, а ОАО "Ручайка" монтирует дополнительные линии для ламинирования своих тканей. Слонимская камвольно-прядильная фабрика тоже находится в стадии реализации проекта по установке новых прядильных машин. "Целую цепочку установили, которая позволит им расширить перечень комбинированных пряж с применением различных волокон. В рамках проекта они закупили новые красильные аппараты для крашения в жгуте полиакрилонитрильного волокна, который мы приобретаем на "Полимире". Ну и "Витебские ковры" сейчас в стадии написания проекта. За счет собственных средств наметили модернизировать свою производственную цепочку", - отметила председатель концерна.

Эти семь проектов планируется закончить в 2022-2024 годах.-0-

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