Лукашенко и Путин выработали новые инициативы по углублению интеграции между Беларусью и Россией

18 июля, Санкт-Петербург /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин во время переговоров в Санкт-Петербурге выработали новые инициативы по углублению интеграции между странами. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Президенты обменялись принципиальными соображениями, внесли некоторые новые инициативы и поручили правительствам в ближайшее время их отработать", - рассказал Дмитрий Крутой. Пока позиции сторон согласованы на 80%, но оставшаяся часть вопросов носит принципиальный характер.

По словам министра, к началу декабря, когда будет отмечаться 20-летие Союзного государства, поручено разработать программу углубления интеграции и дорожную карту по ее выполнению. Кроме того, поставлена задача достигнуть принципиальных соглашений для решения текущих вопросов, в первую очередь по цене на газ.-0-